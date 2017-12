Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisit so 22-letnega roparja hitro prijeli. Foto: BoBo Dodaj v

Prijeli 22-letnega roparja banke na Zaloški v Ljubljani

Grožnje podkrepil z ostrim predmetom

8. december 2017 ob 18:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekaj po 9. uri so bili policisti obveščeni o ropu banke na Zaloški cesti v Ljubljani. Po do zdaj znanih podatkih je moški vstopil v poslovalnico in od zaposlene z grožnjami zahteval gotovino.

Grožnje naj bi storilec podkrepil z ostrim predmetom, nato pa naj bi sam zagrabil nekaj gotovine in s kraja zločina pobegnil neznano kam. Policisti in kriminalisti so nemudoma začeli zbiranje obvestil in ogled kraja dejanja ter dejavnosti za izsleditev osumljenca, ki jim ga je že uspelo izslediti in prijeti, je sporočila Nataša Pučko s PU-ja Ljubljana.

Policisti so tako 22-letnemu Ljubljančanu odvzeli prostost in odredili pridržanje v skladu z zakonom o kazenskem postopku. Kriminalistična preiskava se sicer nadaljuje.

