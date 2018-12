Državljana Moldavije, osumljena napada na bankomat v Pliberku. Sodelovali so še trije drugi nepridipravi iz Moldavije. Foto: PU Celje Sorodne novice Policisti v okolici Mežice iščejo peterico, ki je v Pliberku razstrelila bankomat Dodaj v

Prijeli vseh pet osumljenih za rop bankomata v Pliberku

Policisti se občanom zahvaljujejo za pomoč

4. december 2018 ob 21:13

Celje/Maribor - MMC RTV SLO, STA

Policisti so na območju Maribora prijeli še preostale tri državljane Moldavije, ki so osumljeni sodelovanja pri ropu bankomata v Pliberku v Avstriji. Prvega so prijeli že v ponedeljek, drugega pa v torek zjutraj.

Štirje osumljeni so v policijskem pridržanju, enemu pa je že preiskovalni sodnik odredil sodno pridržanje, so sporočili s PU-ja Celje.

Tatvina bankomata z uporabo razstreliva se je v Pliberku zgodila v noči z nedelje na ponedeljek. Prvega nepridiprava so policisti ujeli že v ponedeljek. Drugega osumljenega državljana Moldavije, ki so ga prijeli v torek zjutraj, je na območju Črne na Koroškem v Mušeniku opazil občan in obvestil policiste, ki so 37-letnega Moldavijca tudi kmalu za tem prijeli. Njune druge tri kolege pa so nato na območju Maribora aretirali nekoliko pozneje.

Policisti se občanom zahvaljujejo za pomoč in vse posredovane podatke.

G. K.