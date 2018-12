Policija občane poziva, naj bodo previdni in pozorni na neznane osebe Foto: BoBo Dodaj v

Policisti v okolici Mežice iščejo peterico, ki je v Pliberku razstrelila bankomat

Avstrijske varnostne službe so neznanim storilcem sledile v Slovenijo

3. december 2018 ob 09:25

Mežica - MMC RTV SLO, STA

Avstrijske varnostne službe so nekaj po tretji uri zjutraj obvestile slovensko policijo, da so v Pliberku obravnavali tatvino bankomata z uporabo eksploziva. Neznanim storilcem so sledili v Slovenijo.

Trenutno na širšem območju Mežice potekajo skupne dejavnosti za izsleditev domnevno petih storilcev. Skupne dejavnosti na širšem območju Mežice izvajajo policisti policijske postaje Ravne na Koroškem v sodelovanju s pripadniki specialne enote policije, posebne policijske enote Policijske uprave (PU) Celje in vodniki službenih psov, so sporočili s PU-ja Celje.

Policija občane poziva, naj bodo previdni in pozorni na neznane osebe in naj, če jih opazijo, takoj pokličejo na telefonsko številko 113.

Podoben primer uničenja bankomata z eksplozivom se je zgodil tudi v Lenartu v nedeljo ob 4. uri zjutraj. Ni še znano, ali sta dogodka povezana.

L. L.