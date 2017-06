Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Bošković se bo moral na sodišču znova zglasiti 3. julija. Foto: BoBo Sorodne novice SPC umaknila ovadbo proti ljubljanskemu parohu Peranu Boškoviću Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Proti Parohu Boškoviću vložena tožba za odvzem 800.000 evrov premoženja

Bošković trdi, da bo izvor svojega premoženja dokazal brez težav

23. junij 2017 ob 12:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Specializirano državno tožilstvo je zoper paroha Srbske pravoslavne cerkve Perana Boškovića vložilo tožbo za odvzem premoženja nezakonitega izvora, tožbeni zahtevek znaša okrog 800.000 evrov.

Na Specializiranem državnem tožilstvu so potrdili, da so 24. maja na Okrožno sodišče v Ljubljani vložili tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, in sicer zoper tri fizične osebe. Več informacij zaradi faze postopka niso želeli posredovati.

Da je tožba proti njemu vložena, je za STA potrdil tudi Bošković ob nadaljevanju sojenja zaradi očitane zlorabe položaja in uporabe tujega premoženja. "Država lahko kadarkoli od kogarkoli zahteva, da pojasni, od kje ima določeno premoženje. Jaz nisem nobena izjema," je dejal. Zato bo pojasnil, od kod mu premoženje ter brez težav dokazal, da ga je pridobil zakonito, je napovedal.

Glede svojega premoženja pravi, da je v Slovenijo prišel "ne kot revež, ampak človek iz dobro stoječe hiše". Sicer pa se mu zdi zanimivo, da je tožilstvo po tistem, ko je prejšnja ovadba padla, "šlo na novo zgodbo".

Boškovićev odvetnik bi soočil izvedenca

Na današnjem sojenju je sicer ponovno nastopil izvedenec gradbene stroke Lojze Boh, ki je na podlagi dokumentacije, ki jo je na prejšnji obravnavi v spis vložil Boškovićev zagovornik Milan Krstić, dopolnil svoje izvedensko mnenje.

Izvedenec vztraja pri ugotoviti o pomanjkljivosti v dokumentaciji. Tako naj bi bila pri mavčnih delih, opravljenih pri gradnji kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani, razlika med opravljenimi deli in izplačanimi sredstvi.

Po njegovih besedah je bilo izplačanih 37.000 evrov več, iz gradbene dokumentacije pa ni razvidno, zakaj je do tega prišlo. Boškovićeva obramba sicer trdi, da je do teh stroškov prišlo, ker so morali zaradi zamakanja na novo postaviti mavčne plošče. A Boh vztraja, da se tega iz dokumentacije ne da ugotoviti.

Krstić je zato predlagal, naj na prihodnji obravnavi soočijo Boha in izvedenca Marina Marinka, ki je v svojem izvedenskem mnenju ugotovil le za okrog sto evro razlike med opravljenimi storitvami in plačanimi računi.

Tožilstvo parohu očita, da si je del materiala prilastil za svojo hišo

Ker tožilstvo Boškoviću očita, da naj bi si za svojo hišo v Gameljnah prilastil del materiala iz kulturno-pastoralnega centra, so si ogledali tudi fotografije tega objekta. Iz njih ne izhaja, da bi bile tam vgrajene "sporne" keramične ploščice ali kamnite obloge.

Današnja obravnava se je nadaljevala z branjem listin, naslednja pa je razpisana za 3. julij.

Tožilstvo sicer Boškoviću očita, da je pri gradnji kulturno-pastoralnega centra v Ljubljani nekaterim družbam plačeval račune za storitve, ki niso bile opravljene. Prilastil naj bi si tudi del keramike in parketa. Očita mu tudi, da je iz denarja Cerkve pokrival stroške članov svoje družine.

Sa. J.