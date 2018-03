Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Reuters Dodaj v

Še ena smrt zaradi podhladitve

65-letni moški najbrž umrl že v soboto

21. marec 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V gozdu v kraju Korenjak so v torek popoldne našli mrtvega 65-letnega domačina, ki so ga pogrešali že od sobote.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, na pokojniku niso našli znakov nasilja, umrl pa naj bi že v soboto, verjetno zaradi podhladitve.

Po opravljeni obdukciji in ko bodo zbrana vsa obvestila, bodo policisti s poročilom obvestili pristojno tožilstvo, poroča STA.

Umrl na svojem dvorišču

Prva letošnja žrtev podhladitve je umrla konec februarja. Moški iz okolice Maribora je namreč padel na svojem dvorišču. Po neuradnih informacijah je živel sam in se preslabo oblečen odpravil iz hiše, kjer mu je zdrsnilo in je obležal, sam pa ni mogel vstati. Reševalci so ga pozneje našli mrtvega. Gre za moškega poznih srednjih let, v mrazu je ležal več ur.

Al. Ma.