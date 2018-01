Slikar Jure Cekuta se je na zdravljenje vrnil v Slovenijo

Višje sodišče odloča o izvršljivosti sodbe

5. januar 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Slikar Jure Cekuta, pravnomočno obsojen v zadevi Patria 2, je pred dnevi v Sarajevu, kjer je lani zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini, padel v globoko komo, ki sta jo povzročila hiperglikemija in živčni zlom.

Kot je povedal njegov odvetnik Duško Tomić, je njegovo zdravstveno stanje zelo slabo, in ker mu v sarajevski bolnišnici niso mogli zagotoviti ustreznega zdravljenja, so se odločili, da ga odpeljejo na zdravljenje v Slovenijo, in sicer v Celje. In kakšen je njegov pravni položaj? "On je svoboden človek, saj mu sploh ni bilo prepovedano zapustiti Slovenije," je pojasnil Tomić.

Cekuta se lahko zdaj prosto giblje po Sloveniji, saj bi ga v nasprotnem primeru prijeli že na meji, je še pojasnil njegov zagovornik. Zdaj čaka na odločitev višjega sodišča glede izvršljivosti sodbe. Dokler te odločitve ne bo, mu okrožno sodišče ne more poslati poziva na začetek prestajanja kazni zapora.

G. K., Snežana Ilijaš, Radio Slovenija