50,8 kilograma kokaina je bilo razporejeno v raznobarvne zavojčke. Foto: MMC RTV SLO/Policía Federal de Rio de Janeiro

Slovencu na brazilski obali zasegli 50 kg kokaina

52-letnik je mamilo skrival na svoji barki

9. februar 2018 ob 11:43

Rio de Janeiro - MMC RTV SLO, STA

Brazilska policija je aretirala Slovenca, ki je na svoji barki skrival 50 kilogramov čistega kokaina. Mamilo, s katerim bi na trgu lahko zaslužil okoli 4 milijone evrov, je želel 52-letnik prek Zelenortskih otokov pretihotapiti v Evropo.

Brazilska policija je tihotapca aretirala že decembra lani, zdaj je v priporu v Riu de Janieru, kjer čaka na sojenje. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi 25 let zapora. Slovenca z jadrnico so policisti v Parati opazovali več dni in ga nato prijeli, ko je želel odriniti na odprto morje. V podpalubju so odkrili dobrih 50 kilogramov kokaina.

Prekupčevalec, ki v Sloveniji nima več prijavljenega stalnega prebivališča, bo po poročajnu brazilskih medijev obtožen mednarodne trgovine z mamili. Preiskave policije so se začele že štiri mesece pred aretacijo, informacijo o tihotapljenju pa naj bi ta prejela od že aretiranega trgovca z mamili.

Slovenec se aretaciji ni upiral, priznal naj bi tudi že, da je želel drogo prek Zelenortskih otokov spraviti v Evropo. Pred časom naj bi ga prav na Zelenortskih otokih aretirali zaradi prekupčevanja z orožjem.

