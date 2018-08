Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Filipinski policisti so slovenskega državljana predali uradu za imigracije in deportacijo. Foto: EPA Dodaj v

Slovenskega državljana čaka izgon s Filipinov

Hotel se je izogniti plačilu hotelskega računa

15. avgust 2018 ob 13:21

Davao - MMC RTV SLO, STA

Filipinska policija je v torek v mestu General Santos na južnem otoku Mindanao prijela slovenskega državljana D. F., ki ga bodo zaradi neveljavnih osebnih dokumentov izgnali.

Slovenski državljan se je pod drobnogledom policistov znašel, ker ni hotel poravnati računa za hotelsko nastanitev, nato pa je skušal še pobegniti. Lastnik hotela, v katerem je D. F. bival od 23. julija, je zaradi tega poklical policijo. Slovenski državljan bi sicer moral poravnati račun za okoli 18.000 pesov (okoli 300 evrov).

Policija je ugotovila, da izogibanje plačilu ni edini "greh" slovenskega državljana, ob njegovi identifikaciji so namreč ugotovili, da so mu potekli osebni dokumenti. Predali so ga uradu za imigracije in deportacijo, ki ga bo po pisanju filipinskega časnika Manila Bulletin izgnal.

Sa. J.