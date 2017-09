Smrt delavca v Luki: žerjavist je delal brez napotkov signalista, ta za to delo ni bil usposobljen

Ugotovitve delovne inšpekcije

22. september 2017 ob 19:15

Koper - MMC RTV SLO

Dva meseca po tragični nesreči v koprskem pristanišču, ko je delavca med prekladanjem tovora v skladišču ladje zadel grabilec luškega dvigala in ga do smrti poškodoval, preiskava o odgovornosti za tragedijo še ni končana. A uradne ugotovitve delovne inšpekcije, ki jih razkrivamo, ponujajo nekatere nedvoumne sklepe.

O julijski tragediji 49-letnega makedonskega državljana, ki je za Luko Koper delal prek zunanjega IPS-podjetja Konteso, tudi dva meseca pozneje ne želi govoriti nihče od vpletenih. A TV Slovenija je pridobila uraden dokument, v katerem so na dveh straneh povzetki ugotovitev delovne inšpekcije, pod katerimi je podpisan inšpektor, ki je preiskoval nezgodo.

Odgovornosti zanjo še ni mogoče pripisati nikomur, ugotavlja inšpektor, a drugi sklepi ne puščajo dvomov: "Vzrok za nesrečo je, da je žerjavist izvajal delo brez napotkov signalista, čeprav ni videl mesta grabljenja," je zapisal inšpektor za delo.

Žerjavist je bil za delo ustrezno usposobljen, medtem ko signalist, ki je za Luko, prav tako kot umrli delavec, delal prek zunanjega izvajalca podjetja Konteso, "za to delo ni bil usposobljen", ugotavlja inšpektor.

Koprsko podjetje Konteso ne delavca ne signalista ob zaposlitvi ni poslalo na zdravniški pregled, prav tako ju za to delo ni varnostno izobrazilo. To se mu ni zdelo potrebno, ker sta delavca že prej opravljala podobna dela. Kot smo lahko razbrali iz zdravniških spričeval, ki smo jih pridobili v redakciji, je bil umrli delavec nazadnje zdravniško pregledan lani, in to pri nekdanjem delodajalcu, prav tako IPS-podjetju. Kakšen odnos imajo do delavcev v IPS-podjetju Konteso, pa je mogoče sklepati tudi po tem, da so zdravniške dokumente za umrlega urejali dva dni po smrti.

Nesrečni delavec brez zavarovanja

"Delodajalec je prišel k nam, češ da je pozabil formalno urediti zdravniško dokumentacijo za tega nesrečnega delavca. Prosil me je, ali lahko še veljavno spričevalo iz lanskega leta z nekdanjega delavčevega delodajalca prepišem na njegovo firmo. To sem storil. S prepisom sem potrdil, da za tega delavca obstaja lansko spričevalo, da je bil zmožen za delo, ki ga je opravljal," je za TV Slovenija povedal zdravnik medicine dela Joachim Gross.

Taka praksa je povsem zakonita, pravi direktor Kontesa Igor Babič, saj delavcu, ki pri drugem delodajalcu opravlja podobno delo kot v preteklosti, zdravniškega pregleda ni treba znova opravljati. Zanika, da umrli delavec in signalist ne bi bila usposobljena za varno delo, več pa ni želel komentirati. Do konca interne in policijske preiskave bo molčal tudi žerjavist. In molčali bodo v Luki, kjer varnost očitno šepa.

Delovni inšpektor, ki je v Luki in podjetju Konteso opravil več inšpekcijskih nadzorov, je ugotovil več kršitev predpisov iz varstva pri delu. "Obema podjetjema je inšpektor izdal odločbo za ureditev nepravilnosti, zoper podjetje Konteso pa začel tudi postopek o prekršku," so zapisali na inšpektoratu za delo.

Med najbolj ogroženimi so prav IPS-delavci. Lani so imeli v pristanišču 76 poškodb pri delu, več kot polovica poškodovanih je bilo IPS-delavcev. Ugotovili so pet težjih poškodb, med njimi so bili štirje IPS-ovci, kar ne čudi. T. i. gazde delavce razporejalo danes na en, jutri na drug terminal z drugačnim varnostnim tveganjem, ki mu lahko delavec tudi ni kos. Nadzora pa nad tem ni nobenega. Nezgode preiskuje tudi preiskovalec za ladijske nesreče na ministrstvu za infrastrukturo, ki v Luko menda pošilja debel seznam varnostnih priporočil.

Eugenija Carl, TV Slovenija