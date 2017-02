Smrtno nevarno merjenje najstniških moči - kdo bo zadnji skočil s tirnic?

Naglo zaviranje je nevarno tudi za potnike na vlaku

9. februar 2017 ob 15:54

Pesnica pri Mariboru - MMC RTV SLO/STA

Skupina mladostnikov je na železniškem prehodu v Pesnici izzivala nesrečo. Pred prihodom vlaka so čakali in tekmovali, kdo bo zadnji skočil s proge, strojevodja pa je, da bi preprečil trčenje, moral tudi zavirati.

Na Policijski upravi Maribor so bili o nespametnih mladeničih obveščeni v sredo popoldne, policija o njih še poizveduje, je pa takšno ravnanje že označila za ne le nezrelo, nespametno in nerazumljivo, pač pa tudi kot smrtno nevarno.

Kot so ob tem dodali, je problematika varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu, zato na policiji pozivajo k doslednemu upoštevanju prometne signalizacije in prometnih pravil.

T. H.