Sodišče Raščanu zaradi odsotnosti ni moglo izreči sodbe

Ponovni poskus bo prihodnji petek

13. oktober 2017 ob 10:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče ni izreklo sodbe nekdanjemu lastniku Dela Revij Mateju Raščanu v sojenju zaradi zlorabe položaja ob prevzemu družbe Delo Revije, saj se Raščan ni pojavil v sodni dvorani.

Raščan je sicer minuli petek priznal krivdo in se s tožilstvom pogodil za štiri leta zaporne kazni. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je Raščan dobil tri leta zaporne kazni, za kaznivo dejanje poslovne goljufije pa leto in dva meseca. Enotna kazen po dogovoru s tožilstvom je štiri leta zapora na odprtem oddelku, Raščan pa bo moral plačati tudi stroške postopka. Ali bo sodnica sledila dogovoru s tožilstvom pa bo jasno ob izreku sodbe, ki bo prihodnji petek.

Raščan naj bi z zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti oškodoval nekdaj uspešno družbo Delo Revije, ki je končala v stečaju. Tožilec specializiranega državnega tožilstva Boštjan Valenčič je pojasnil, da je končna škoda, ki je nastala, v obtožnici tako ocenjena na približno 11 milijonov evrov.

Raščanova družba Monera je leta 2008 prevzela takrat vodilno družbo za izdajanje revij Delo Revije. Bančna posojila so bila slabo ali pa sploh niso bila zavarovana, denar bank pa ni bil porabljen za tekoče poslovanje, čemur je bil namenjen, ampak naj bi Raščan z njim financiral druge lastne projekte, med drugim družbo Rašica in hotel v Srbiji, in izplačal preostale lastnike Dela Revije.

