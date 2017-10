Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Raščanu tožilstvo očita, da je izkoristil ugodno bonitetno oceno družbe in jo v zelo kratkem času občutno prezadolžil z najemanjem posojil pri različnih slovenskih bankah, posojila pa nato prenakazal na račune svojih podjetij oziroma na svoje osebne račune. Foto: BoBo Sorodne novice Matej Raščan mora pred sodnika, a ta zanj še nima časa Dodaj v

Raščan priznal krivdo, štiriletno zaporno kazen bi prestajal na odprtem oddelku

Izrek kazni bo prihodnji petek

6. oktober 2017 ob 09:43,

zadnji poseg: 6. oktober 2017 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji predsednik uprave in lastnik Dela Revij Matej Raščan je priznal krivdo v primeru Delo Revije, s tožilstvom se je pogodil za štiri leta zaporne kazni za kaznivi dejanji zlorabe položaja in poslovne goljufije na odprtem oddelku.

Izrek kazni bo prihodnji petek, ko bo tudi znano, ali bo sodnica sporazum o priznanju krivde sprejela. Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je Raščan dobil tri leta zaporne kazni, za kaznivo dejanje poslovne goljufije pa leto in dva meseca. Enotna predlagana kazen je štiri leta zapora, Raščan pa bo moral plačati tudi stroške postopka. Proti Raščanu sta bila vložena tudi dva premoženjskopravna zahtevka, ki pa jima ta nasprotuje.

Kot je po naroku dejal tožilec, je bilo priznanje krivde glede na opis v obtožnici in njeno pravnomočnost pričakovano. Dodal je, da del sodbe predstavlja tudi odvzem premoženjske koristi, zato pričakuje, da bo sodišče to tudi storilo. Sodnica Alja Kratovac je Raščana tudi opozorila, da so zato, ker ni sporočal sprememb svojega prebivališča, nastali visoki stroški vročanja pošte. Če bo sodnica sporazum o priznanju krivde sprejela, bo Raščan štiri leta preživel na odprtem oddelku, kjer sta v nasprotju z zaprtimi in polodprtimi režimi dovoljena mobilni telefon in svetovni splet, prav tako pa na odprtem oddelku ni omejitev pri sprejemanju poštnih pošiljk. Raščan bo imel na voljo tudi možnost prostih izhodov zunaj zavoda, ki se jih na podlagi posebnih meril lahko izkoristi do petkrat mesečno. Družbo oškodoval za več kot 34 milijonov evrov

Raščan naj bi z zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti nekdaj uspešno družbo, ki je končala v stečaju, oškodoval za več kot 34 milijonov evrov.

Raščanova družba Monera je leta 2008 prevzela takrat vodilno družbo za izdajanje revij Delo Revije. Bančna posojila so bila slabo ali pa sploh niso bila zavarovana, denar bank pa ni bil porabljen za tekoče poslovanje, čemur je bil namenjen, ampak naj bi Raščan z njim financiral druge lastne projekte, med drugim družbo Rašica in hotel v Srbiji, in izplačal preostale lastnike Dela Revije.

Stečaj trajal več kot štiri leta

Po prevzemu Dela Revij naj bi Raščan, kot mu očita tožilstvo, izkoristil ugodno bonitetno oceno družbe in jo v zelo kratkem času občutno prezadolžil z najemanjem posojil pri različnih slovenskih bankah, posojila pa nato prenakazal na račune svojih podjetij oziroma na svoje osebne račune.

Stečaj Dela Revij je trajal več kot štiri leta, uradno je bil končan januarja lani. Končal se je s 34 milijoni evrov prijavljenih terjatev, upravitelj jih je priznal 29,5 milijona evrov, poplačanih je bilo 811.000 evrov.

Sa. J.