Poudarki Odločitev še ni pravnomočna, saj ima sodnica možnost pritožbe. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Disciplinska komisija je odločila, da mora sodnica za eno leto službovati na drugem sodišču Foto: Pixabay Sorodne novice Piranska sodnica zaradi črne gradnje v disciplinskem postopku Predlog za disciplinski postopek zoper piransko sodnico Dodaj v

Sodnica Tina Benčič bo zaradi gradnje brez soglasja premeščena za eno leto

Premeščena bo na drugo okrajno sodišče na območju okrožnega sodišča v Kopru

20. december 2017 ob 19:10

Koper - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Disciplinsko sodišče Vrhovnega sodišča je odločilo, da je piranska okrajna sodnica Tina Benčič, ki je na zemljišču Sklada kmetijskih zemljišč brez soglasij zgradila stanovanjsko hišo, kršila določbe Zakona o sodniški službi. Izreklo ji je disciplinsko sankcijo premestitve na drugo okrajno sodišče na območju Okrožnega sodišča v Kopru za eno leto.

Kot je znano, sta sodnica Benčičeva in njen soprog zgradila hišo na zemljišču, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in to na črno. Zadeva je toliko bolj sporna, ker sodnica na sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo.

O primeru je sredi septembra odločal Sodni svet in sklenil, naj primer obravnava njegova komisija za etiko, ki presoja kršitve sodniškega kodeksa. Komisija za etiko je ob obravnavi primera Benčičeve, ki naj bi živela v na črno zgrajeni hiši, sprejela načelno mnenje. To pravi, da je ravnanje sodnika, ki biva v nezakonito zgrajenem objektu, v nasprotju s kodeksom sodniške etike.

Odločitev še ni pravnomočna

Člani Sodnega sveta so septembra sklenili disciplinskemu tožilcu na vrhovnem sodišču predlagati, naj zoper sodnico uvede disciplinski postopek, kar je predlagala tudi predsednica koprskega okrožnega sodišča. Disciplinski tožilec je predlogu sledil in zoper Benčičevo začel disciplinski postopek.

Odločitev disciplinskega sodišča še ni pravnomočna, saj ima sodnica možnost pritožbe.

L. L.