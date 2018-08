Strela udarila na Veliko planino, trije poškodovani

Vzletel tudi helikopter

2. avgust 2018 ob 17:09,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 19:02

Velika planina - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na Veliki planini je strela udarila v skupino ljudi v okolici ene izmed koč pastirskega stanu. Poškodovani so trije ljudje, ki se zdravijo v ljubljanskem UKC-ju.

Posredovala je gorska reševalna služba, vzletel je tudi helikopter, ki je poškodovane prepeljal v ljubljanski klinični center, poroča Radio Slovenija.

Po poročanju portala kamnik.info je strela udarila nekaj pred 14. uro. Enega v skupini štirih pohodnikov je rešila takojšnja pomoč z oživljanjem, ki jo je nudil švedski zdravnik, turist, ki je bil takrat v bližini.

Po podatkih policije so bili trije vidno poškodovani, tretji pa ni izkazoval zunanjih poškodb.

Po poročanju Slovenije vsi trije prepeljani ostajajao v oskrbi ljubljanskega UKC-ja in niso v smrtni nevarnosti.

Pred slabima dvema tednoma je strela udarila v mlado družino pri Blejskem jezeru, poškodovani so bili trije ljudje.

Nekaj nasvetov

Kaj storiti, ko se bliža nevihta s strelami, je za Radio Slovenija pojasnil Goran Milev, vodja področja sistema Skalar na Elektroinštitutu Milana Vidmarja v Ljubljani. "V takih primerih se je najbolje zateči v kakšen objekt, najprimernejši so tisti s strelovodno zaščito. Če te možnosti nimamo, je zagotovo zelo varno v avtomobilu, ki deluje kot faradajeva kletka. Na planinskih poteh obstajajo bivaki, ki so namenjeni prav temu, da se v kakšnih nevihtnih trenutkih lahko tam skrijemo."

Drevo ali odprt dežnik niso dobre rešitve. "Drevo s svojo višino praktično ima učinek strelovoda. Če strela udari vanj in smo mi v neposredni bližini, se pod drevesom pojavi napetost koraka. Najprej nas lahko poškoduje ta napetost koraka, torej da se znajdemo v nekem napetostnem prostoru, kjer se med korakom lahko pojavi tudi do 400 kilovoltov napetosti. To so zelo visoke napetosti. To je praktično smrtonosno za človeka."



Tudi uleči se na tla ni dobro. "Če bi se ulegli na tla, je to praktično tako, kot da stojimo, ker v trenutku udara strele pokrivamo veliko površino in lahko prav tako steče tok od glave do peta in nas poškoduje. Zato je primeren položaj, da počepnemo na prste." Tal naj se dotika čim manjša površina. "Doseči moramo enak učinek, kot ko se usede ptič na daljnovod. Ptiča ne ubije ravno zato, ker se daljnovoda dotakne točkovno in se praktično ne znajde na neki napetostni razliki."

Al. Ma.