Švicar na Solkanu najverjetneje padel z mostu med plezanjem

Ni bilo znakov nasilja

27. februar 2017 ob 13:52

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Švicarski državljan, katerega truplo so v soboto našli pod železniškim mostom ob strugi Soče v Solkanu, je najverjetneje plezal po mostu in padel z njegovega najmanjšega oboka.

Novogoriški policisti in kriminalisti so v preiskavi nesreče ugotovili, da je 49-letnik najverjetneje padel z mostu, ko je plezal po njegovih obokih, v notranjosti katerih do vrha mostu vodi kovinska lestev. Ker se je preveč približal robu nivoja najnižjega oboka, je verjetno padel z njega. Njegovo truplo so našli približno 30 metrov pod njim, so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.

Na podlagi do zdaj zbranih obvestil in ogleda kraja nesreče policisti niso ugotovili znakov nasilja.

