Sojenje Cakiću za uboj igralca Tiča bo odprto za javnost

Okrožno sodišče v Ljubljani

30. januar 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je stekla glavna obravnava v sojenju Stefanu Cakiću, ki ga obtožnica bremeni uboja igralca Gašperja Tiča. Sojenje bo odprto za javnost, je odločil sodnik.

Naj sojenje poteka za zaprtimi vrati, sta predlagala tako tožilka Tamara Gregorčič kot zagovornik Gorazd Fišer. Prva se je sklicevala na varovanje družinskega in zasebnega življenja Gašperja Tiča in njegovih mladoletnih otrok, Fišer pa na varovanje zasebnega življenja obtoženega Stefana Cakića. Sodnik Ciril Keršmanc je predloga zavrnil in sojenje ohranil odprto za javnost.

22-letni Cakić se je imel možnost o krivdi izreči na preobravnavnem naroku, ki je bil 17. januarja. V pisni izjavi, ki jo je prebral, je dejal, da obžaluje, da je za posledicami njegovih dejanj Gašper Tič izgubil življenje. Izrekel je sožalje njegovim svojcem. Čeprav se s Tičem nista dobro poznala, ga je po njegovih besedah cenil in spoštoval, zato ne more sprejeti očitka, da mu je želel smrt, kot naj bi mu to očitala obtožnica. Dodal je, da tudi zato ne priznava krivde, kot mu jo očita tožilstvo.

V obtožnici je sicer zapisano, da je Cakić v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v jutranjih urah v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani s kuhinjskim nožem večkrat zabodel Tiča, ki je nato za posledicami vbodov umrl. Dejanje naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bila posledica uživanja alkohola in kokaina.

Družino Tiča v postopku zastopajo trije pooblaščenci, ki premoženjskopravnega zahtevka do zdaj niso podali, so pa pustili odprto možnost, da to še naredijo.

Al. Ma.