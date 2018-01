Stefan Cakić ne priznava krivde za uboj igralca Gašperja Tiča

Stefan Cakić na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani ni priznal krivde za uboj igralca Gašperja Tiča, kot ga opisuje obtožnica, zato se bo začelo sojenje v tej zadevi.



Tega, da je Gašperju Tiču povzročil usodne poškodbe, sicer ne zanika, ne strinja pa se s tem, da mu je smrt želel. Tožilstvo predlaga, da sojenje Stefanu Cakiću poteka za zaprtimi vrati, enako bo predlagal Cakićev zagovornik Gorazd Fišer.

Cakić se je o krivdi na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Ljubljani, ki ga je spremljala kopica novinarjev in televizijskih ekip, izrekel v pisni izjavi, ki jo je prebral. Dejal je, da obžaluje, da je zaradi posledic njegovih dejanj Tič umrl, in izrekel sožalje njegovim svojcem. Čeprav se s Tičem nista dobro poznala, ga je cenil in spoštoval, zato ne more sprejeti očitka, da mu je želel smrt, je dejal.

"Čeprav se samega dogajanja ne spomnim dobro, lahko z gotovostjo rečem, da sem jaz tisti, ki sem Gašperju Tiču povzročil usodne poškodbe. Edini razlog, da krivde ne priznam, pa je, da ne morem sprejeti očitka, da sem mu želel smrt," je dejal. Dodal je še, da bi si želel, da bi lahko čas zavrtel nazaj, a se tega ne da narediti, ter izrazil prepričanje, da bo posledice dogodkov iz 18. junija lani čutil celo življenje.

Višja državna tožilka Tamara Gregorčič je še predtem prebrala obtožnico. Ta Cakiću očita, da je v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti 18. junija lani v jutranjih urah v stanovanju na Trubarjevi cesti v Ljubljani s kuhinjskim nožem večkrat zabodel Tiča, ki je nato za posledicami vbodov umrl. Dejanje naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, ki je bila posledica uživanja alkohola in kokaina.

Ker 21-letni Cakić uboja, kot mu ga očita obtožnica, ni priznal, bo zdaj stekla glavna obravnava, ki jo je sodnik Ciril Keršmanc razpisal za 30. januar, ko naj bi Cakić podal svoj zagovor.

Brez navzočnosti javnosti

Tožilka pri tem predlaga, da bi sojenje zaradi varovanja družinskega in zasebnega življenja Tiča ter njegovih mladoletnih otrok potekalo brez navzočnosti javnosti. Tudi Fišer namerava predlagati enako, a ne iz razloga varovanja zasebnega življenja Tiča, ampak varovanja zasebnega življenja Cakića, je dejal. O predlogu danes še ni bilo odločeno.

Tako obramba kot tožilstvo sta imela tudi možnost podati dodatne dokazne predloge ali izraziti nestrinjanje z že podanimi predlogi. Fišer je povedal, da nasprotuje branju uradnih zaznamkov policije, narejenih v predkazenskem postopku, saj ti v postopku sojenja niso dokaz in sodišče nanje svoje odločitve ne more opreti. Predlagal je izvedbo rekonstrukcije dogajanja z namenom, da se natančno ugotovi, koliko časa je trajalo. Od tega je namreč po njegovih besedah odvisna ocena, ali je Cakić dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti ali je bil morda povsem neprišteven.

Tožilka Gregorčičeva je izvedbi rekonstrukcije nasprotovala, saj je presodila, da je celotno dogajanje dovolj dobro razvidno že iz samih predloženih dokazov. Glede umika uradnih zaznamkov policije pa je dejala, da so potrebni zato, ker se priče na zaslišanjih na sodišču pogosto sklicujejo nanje.

Družino Tiča v postopku zastopajo kar trije pooblaščenci, ki premoženjskopravnega zahtevka do zdaj niso podali, so pa pustili odprto možnost, da to še naredijo.

Cakić je izrazil željo, da mu sodi senat.

Grozi mu od 5 do 15 let zapora.

