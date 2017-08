Tožilstvo zahteva preiskavo deveterice osumljenih, ki naj bi bili odgovorni za smrti na urgenci

Vsi osumljeni so zaposleni pri zasebnih podjetjih

9. avgust 2017 ob 10:45,

zadnji poseg: 9. avgust 2017 ob 10:49

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Novogoriško državno tožilstvo je zaradi smrti v šempetrski bolnišnici zaradi napačne napeljave plinov v sobi za reanimacijo urgence pred dnevi vložilo zahtevo za preiskavo zoper devet osumljenih.

Namestnica vodje novogoriškega državnega tožilstva Damijana Bandelj je za Primorske novice pojasnila, da je tožilstvo zahtevalo preiskavo zaradi kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, ponareditve listin in napeljevanja k temu kaznivemu dejanju ter povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti, s katerimi naj bi bilo oškodovanih več ljudi. Zahteva za preiskavo naj bi se nanašala na tri smrti, osumljenim pa očitajo tudi ogrožanje življenja še štirih ljudi.

Sredi marca 2016 so iz Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici policijo seznanili s sumljivimi okoliščinami, v katerih je umrl 52-letni delavec. Poškodoval se je pri delu v anhovskem podjetju, njegove poškodbe pa niso bile tako hude, da bi zaradi njih umrl.

V bolnišnici so posumili, da je bilo nekaj narobe v postopku oživljanja. Ugotovili so, da so delavcu namesto kisika dovajali oksidul, 100-odstotni dušikov oksid. Tudi obdukcija je potrdila, da 52-letnik ni imel poškodb, ki bi bile zanj usodne.

Ovadba proti sedmerici

Novogoriški kriminalisti so lani jeseni na državno tožilstvo vložili kazensko ovadbo proti sedmim osumljenim, ki so sodelovali v verigi opremljanja novih prostorov za nujno zdravniško pomoč in pozneje v fazi nadzora.

Policijska preiskava je razkrila, da delavec pooblaščenega podjetja, ki bi moral priključiti cevi za kisik in dušikov oksid v reanimacijski sobi, tega ni storil. Prav tako ni izvedel potrebnih testiranj. Namesto tega sta to storila dva izmed osumljenih, ki tega ne bi smela storiti. Testiranj pa naj ne bi opravil nihče.

Eden od osumljenih je nato ponaredil listino, povezano s testiranji, drugi je to listino uporabil kot pristno, čeprav je vedel, da ni. Med osumljenimi sta se znašli tudi dve vodji del in dva nadzornika, ki naj bi opustili dolžna ravnanja.

Osumljeni so zaposleni pri zasebnikih

Vodja novogoriških kriminalistov Marino Pangos je lani jeseni, ko so vložili kazensko ovadbo, povedal, da gre za zaposlene v zasebnih podjetjih, povezanih z gradnjo nove urgence. Osumljeni so doma z območja novogoriške, koprske, murskosoboške in celjske policijske uprave.

Kriminalisti so pozneje na podlagi mnenja neodvisnega strokovnjaka medicinske stroke kazensko ovadbo še dopolnili. Izvedenec je namreč po pregledu zasežene zdravstvene dokumentacije presodil, da obstaja velika verjetnost, da je med postopki oživljanja zaradi dovajanja oksidula namesto kisika prišlo do smrti še pri dveh bolnikih. Od odprtja do marca lani so na aparaturi, na kateri so bile napačno priključene cevi za kisik in oksidul, oživljali sedem ljudi. Še dva človeka sta umrla med reanimacijo, dva pa, ko so ju pripeljali v nadaljnjo oskrbo.

Preiskovalni sodnik mora najprej zaslišati vse osumljene, šele nato lahko sprejme sklep o uvedbi preiskave. Med drugim je tožilstvo sodišču predlagalo pridobitev še dveh izvedenskih mnenj.

G. C.