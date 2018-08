Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 25 glasov Ocenite to novico! Reševanje je bilo zahtevno, ker so bili nekateri prehodi v jami preozki za nosila, zaradi česar so jih morali razširiti z eksplozivom. Foto: MMC RTV SLO/CNSAS Friuli Venezia Giulia VIDEO Jamarski reševalci rešili... Sorodne novice Video: Ponesrečenega jamarja na Kaninu naj bi izvlekli proti jutru Dodaj v

Tržaškega jamarja rešili iz jame na italijanski strani Kanina

V reševanju je sodelovalo deset jamarskih in gorskih reševalcev

6. avgust 2018 ob 13:19,

zadnji poseg: 6. avgust 2018 ob 13:30

Bovec - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija, Radio Slovenija

Tržaškega jamarja Stefana Guarniera, ki se je v soboto popoldne poškodoval po padcu v jami pod vrhom Kanina na italijanski strani, so rešili iz jame in s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Vidmu v Italiji.

Na izhodu iz jame so 33-letnega jamarja pričakali tudi družinski člani. V reševanju pa je sodelovalo od 45 do 50 jamarskih in gorskih reševalcev, tudi Slovencev.

Tržaški jamar je med raziskovanjem jame z izjemno težkim dostopom v steni na dvestometrski globini padel okoli 20 metrov globoko. Do ponesrečenca, ki ima hudo poškodovane roke in rebra, je med prvimi prispel slovenski zdravnik Rok Stopar, zaposlen v Splošni bolnišnici Izola, italijanskim reševalcem pa sta pomagala še dva slovenska jamarja, je poročala dopisnica Radia Slovenija iz Trsta Mirjam Muženič.

Njegovo reševanje je bilo zahtevno, med drugim zato, ker so bili nekateri prehodi v jami preozki za nosila, zaradi česar so jih morali razširiti z razstrelivom. Jamar je tako skupaj z zdravnikom in bolničarji v jami preživel dve noči.

Ko so razširili prehode, so dopoldne s poškodovanim jamarjem na nosilih reševalci prišli tudi čez kritično točko podzemnega slapa, od izhoda iz jame oddaljeno štirideset metrov.

"Na srečo so našli spodnji izhod iz jame, ki je precej pripomogel k lažjemu reševanju jamarja. Poškodbe niso tako hude, kot so pričakovali, njegovo stanje je stabilno. Po izobrazbi je iz medicinske stroke in točno ve, kaj se z njim dogaja," je za TV Slovenija povedal Valter Zakrajšek, vodja Jamarske reševalne službe Slovenije.

Dopisnica Mirjam Muženič se je o reševanju pogovarjala z vodjo alpinističnega dela reševalne akcije Sandrom Miorinijem:

Kakšno je počutje in zdravstveno stanje 33-letnega ponesrečenega, ki je po poklicu bolničar?

Na veliko srečo nima večjih poškodb, razen komolca ene roke in več drugih udarcev. Bali smo se morebitnih notranjih krvavitev, vendar so zdravniki, ki so bili pri njem, potrdili, da ni tako. V bolnišnici ga bodo pregledali in mu pomagali.

Nesreča se je zgodila v soboto popoldne po padcu v jami pod vrhom Kanina. Kdo je poklical na pomoč?

Alarm je sprožil eden od treh soplezalcev, ki se je takoj dvignil na površje in poklical pomoč.

Kdo od reševalcev je bil prvi pri ponesrečenem?

Poleg kolegov, ki so bili z njim v jami, so se k Stefanu prvi spustili tržaški jamarji. Hitro je prišel tudi slovenski zdravnik Rok Stopar, že v soboto popoldne. Ponj je odletel helikopter Civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine.

Koliko usposobljenih ljudi je sodelovalo pri reševanju?

Vseh je bilo od 45 do 50. Poleg slovenskega zdravnika sta italijanskim reševalcem iz več dežel, tudi Benečije in Umbrije, pomagala dva slovenska jamarja reševalca.

Kako zahtevno in obsežno je bilo reševanje iz gore?

Nesreča se je zgodila na globini približno 200 metrov, kar ni pregloboko. Imeli smo tudi srečo, saj smo s pomočjo poznavalcev prostora našli še en starejši vhod v jamo, ki je občutno nižji od tistega, skozi katerega so se spustili štirje raziskovalci. Največ dela je bilo s širitvijo jamskih ožin, da so lahko skoznje potegnili nosila s ponesrečenim.

Foto: CNSAS Friuli Venezia Giulia

G. C.