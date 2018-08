Video: Ponesrečenega jamarja na Kaninu naj bi izvlekli proti jutru

Jamar je padel 20 metrov globoko

5. avgust 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 21:48

Bovec

Na italijanski strani Kanina od sobote popoldne poteka obsežna reševalna akcija slovenskih in italijanskih ekip. 33-letni tržaški jamar je namreč med raziskovanjem jame z izjemno težkim dostopom v steni na dvestometrski globini padel za kakih dvajset metrov.

33-letni izkušen tržaški jamar se je včeraj popoldne ponesrečil med raziskovanjem kaninskega brezna z izjemno težkim dostopom v steni. Na dvestometrski globini je padel za kakih dvajset metrov. V jami je bil v navezi še s tremi soplezalci, ki niso poškodovani.

Italijanski jamarji so prosili za pomoč slovenske, saj prav ta konec tedna poteka na Kaninu tabor naše Jamarske reševalne službe. Po dva naša reševalca in zdravnika je priletel italijanski helikopter. Že ponoči se je do ponesrečenca prebil slovenski zdravnik Rok Stopar. Jamar je pri zavesti, dobil pa je težke poškodbe rok in reber. Slovenski zdravnik je zdaj splezal iz brezna na počitek, nadomestila ga je italijanska zdravnica.

Ponesrečenca bodo poskušali izvleči po sekundarnem rovu, ki so ga za prehod z zunanje strani skozi led prebili alpinisti in jamarji – minerji. Ker je tudi do tega izhoda iz jame več ožin, miniranje še vedno poteka. Po pričakovanjih naj bi ponesrečenca iz globokega brezna izvlekli proti jutru.

Mojca Dumančič, Televizija Slovenija