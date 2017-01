Poudarki Ob truplu je bil tudi manjši pes, ki je ob prihodu slovenskih policistov pobegnil na italijansko stran. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti pri ogledu kraja dogodka na truplu 77-letnice niso našli znakov nasilja. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Goriških brdih našli truplo pogrešane 77-letne Italijanke

Med ogledom niso našli znakov nasilja

6. januar 2017 ob 16:57

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Član ene izmed lovskih družin je v suhem delu struge potoka Čubnica blizu Gornjega Cerovega v Goriških brdih našel truplo. Po ogledu policistov in opravljenem identifikacijskem postopku so ugotovili, da gre za pogrešano 77-letno italijansko državljanko.

Svojci so 77-letnico pogrešali že od 1. januarja, pristojne reševalne službe so jo v Italiji že iskale v več akcijah, prav tako pa so jo policisti iskali tudi na slovenski strani meje. Iskanje se je končalo v četrtek, ko je lovec policijo obvestil o najdbi trupla. Ob truplu je bil tudi manjši pes, ki je ob prihodu slovenskih policistov pobegnil na italijansko stran.

Na kraj najdbe trupla so odšli policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica ter opravili ogled. Z njimi je bil tudi zdravnik Zdravstvenega doma Nova Gorica, ki je lahko le potrdil smrt ženske, je povedal tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Ni bilo znakov nasilja

O najdbi trupla so policisti obvestili preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. Ker je obstajala velika verjetnost, da gre za najdbo pogrešane osebe iz Gorice v Italiji, so policisti obvestili tudi pristojne italijanske varnostne organe. Ti so v identifikacijskem postopku potrdili, da gre za najdbo trupla pogrešane 77-letne ženske z območja Gorice.

Pri opravljanju ogleda tako zdravnik kot tudi slovenski in italijanski policisti na truplu niso našli znakov nasilja. Pristojne službe so truplo pokojnice pozneje odpeljale v sosednjo Italijo.

L. L.