V gostilniškem obračunu v Podlehniku huje ranjen moški

Več udeležencev

9. oktober 2017 ob 14:12

Podlehnik - MMC RTV SLO, STA

Podlehniški policisti so v nedeljo zvečer v enem od tamkajšnjih gostinskih lokalov obravnavali pretep, v katerem je bil huje poškodovan 47-letni moški.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Maribor, je 39-letnik v nedeljo okoli 22.30 v enem od gostinskih lokalov na območju Policijske postaje Podlehnik udaril žensko istih let. To sta opazila gosta lokala, stara 47 in 27 let, ki sta ženski stopila v bran oziroma sta moškemu namenila nekaj udarcev.

Moški, ki je prvi obračunal z žensko, je zato pobegnil iz lokala, vendar ga je starejši od opisanih gostov zunaj dohitel in ga ponovno udaril, ta pa mu je udarec vrnil. 47-letnik je ob udarcu obležal in pozneje so ga z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je med pretepom dobil hudo telesno poškodbo.

Policisti bodo 39-letnika, ki je o pretepu sam obvestil policijo, kazensko ovadili, vročili pa so mu tudi plačilni nalog. Če bo zdravniško pomoč poiskal tudi on in podal predlog za pregon, ovadba čaka tudi 47-letnika, sicer pa mu bodo vročili plačilni nalog. Tega so že vročili tudi najmlajšemu udeležencu gostilniškega obračuna.

Al. Ma.