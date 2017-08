V nočnem klubu na območju Sežane osem let cvetela prostitucija

Lastnik v priporu

24. avgust 2017 ob 17:12

Koper,Sežana

Koprski kriminalisti so v noči na 11. avgust na podlagi usmerjanja Specializiranega državnega tožilstva RS in ob pomoči kriminalistov drugih policijskih uprav končali dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja prostitucije.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, gre za štiri člane hudodelske združbe, ki so med letoma 2009 in 2017 izvedli skupno najmanj 45 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, in sicer v nočnem klubu na območju Sežane, ki je deloval v okviru gospodarske družbe. V tem času so si s storitvijo kaznivih dejanj pridobili protipravno premoženjsko korist okoli 800.000 evrov.

Osumljeni 42-letnik z območja Sežane, 54-letnik z območja Ljubljane, 46-letnik z območja Komna in 50-letnik z območja Radeč so sodelovali pri izkoriščanju skupno najmanj 45 žensk v nočnem klubu. Šlo je za državljanke Dominikanske republike, Ukrajine, Moldavije, Hrvaške, Češke, Srbije, Filipinov, Slovaške, Kazahstana, Romunije, Bolgarije, Madžarske, Španije in Argentine.

V nočnem klubu so dekleta najprej stranke prepričevale, da jim plačajo pijačo in šele nato so z njimi odšle v sobo, za kar je skrbel natakar, ki je nadziral dekleta v času odsotnosti vodje in lastnika nočnega kluba, ki je tudi sam opravljal delo natakarja.

42-letnik, sicer lastnik in vodja nočnega kluba, in 50-letnik sta urejala delovna dovoljenja in dovoljenja za prebivanje, saj sta tako legalizirala prihod in nastanitev oškodovank v Sloveniji na naslovu nočnega kluba ter na tak način skušala prikriti prostitucijo. 54-letnik in 46-letnik pa sta v klubu delala kot natakarja in aktivno sodelovala tudi pri izkoriščanju deklet.

Dekleta so se s prostitucijo ukvarjala po navodilih in pod vodstvom članov združbe v nočnem klubu. Vedno so morala biti na razpolago, vse dni v tednu. Cene za spolne usluge so se gibale od 100 evrov za eno uro, pa tudi do 500 evrov za celo noč.

V času prijetja osumljenih je bilo v nočnem klubu sedem deklet in šest moških gostov.

Vse štiri osumljene so 12. avgusta privedli s kazensko ovadbo na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, ki je po zaslišanju odredil pripor za 42-letnika, preostale pa so izpustili na prostost.

Za storitev kaznivega dejanja trgovine z ljudmi je zagrožena denarna in zaporna kazen od treh do 15 let.

Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov, so še dodali na policiji.

Al. Ma.