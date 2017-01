Poudarki V požaru pri Vojniku uspeli rešiti perutnino

V požaru poginilo devet krav, tri so rešili

Pogorelo celo poslopje

9. januar 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V naselju Zarečica v občini Ilirska Bistrica je v nedeljo zvečer pogorelo gospodarsko poslopje, v katerem so bile krave, bale sena in osebni vozili.

Gasilci so požar pogasili, rešili tri krave iz hleva, razmetali bale sena in jih zalili z vodo ter pomagali pri sanaciji pogorišča. V požaru je poginilo devet krav, pogorelo pa je gospodarsko poslopje, dve osebni vozili ter več bal sena, so sporočili iz centra za obveščanje ministrstva za obrambo.

Še en požar

Sinoči se je zgodil še en požar, in sicer na objektu sušilnice v kraju Razdelj pri Vojniku. Objekt je lastnik uporabljal za rejo kokoši, so sporočili s Policijske uprave Celje. Ogenj so pogasili gasilci bližnjih gasilskih društev. Lastniki so pred prihodom gasilcev uspeli rešiti kokoši.

V sinočnjem požaru poslovno-stanovanjskega objekta v naselju Arclin (prav tako pri Vojniku) je nastalo 40.000 evrov škode, so še sporočili s PU Celje.

Al. Ma.