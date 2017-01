Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zaradi požara je bila zaprta tudi cesta v Vojniku. (slika je simbolična) Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Vojniku zagorel poslovno-stanovanjski objekt

Poškodovanih ni bilo, škoda pa bo visoka

8. januar 2017 ob 19:57

Vojnik - MMC RTV SLO/STA

V naselju Arclin v Vojniku je popoldne zagorel poslovno-stanovanjski objekt, zaradi česar so morali policisti za nekaj časa zapreti tamkajšnjo cesto.

S PU Celje so sporočili, je po prvih podatkih zagorelo ostrešje, tuja krivda pa je izključena. Poškodovanih ni bilo, škoda pa bo visoka.

Po poročanju 24ur.com je v spodnjem delu objekta več poslovnih prostorov, in sicer podjetje pogrebne službe, trgovina in nekaj lokalov, v stavbi pa so tudi stanovanja.

G. C.