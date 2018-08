Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Posredovali so gasilci. Foto: BoBo Dodaj v

V požaru umrla dva človeka

Požar v stanovanjski hiši v Slovenskih goricah

9. avgust 2018 ob 12:46,

Maribor - MMC RTV SLO

V Srednjem Gasteraju je zjutraj zagorela stanovanjska hiša. Na kraj požara so bili takoj napoteni policisti in gasilci, ki so požar pogasili. V požaru sta umrla dva človeka.

Na kraju požara so mariborski kriminalisti, ki pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice okrožnega sodišča v Mariboru in v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke, opravljajo ogled so sporočili mariborski policisti.

