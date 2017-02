Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kljub posredovanju gasilcev in reševalcev je moški umrl na kraju dogodka. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V požaru v poljski kuhinji umrl 84-letni moški

Domači so ga skušali rešiti

21. februar 2017 ob 10:55

Središče ob Dravi - MMC RTV SLO

Zjutraj je zagorela kuhinja v vasi Grabe (Središče ob Dravi). Kljub hitremu posredovanju je 84-letni moški, ki je bil v času požara v stavbi, umrl.

S policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili o požaru obveščeni ob 8.15, uprava za zaščito in reševanje pa je takrat na kraj dogodka že napotila gasilce in reševalce.

Še pred njihovim prihodom so moškega iz goreče poljske kuhinje rešili domači, a je dobil tako hude poškodbe, da je kljub oživljanju in pomoči reševalcev umrl na kraju dogodka, so sporočili.

Policisti so sporočili, da je po prvih informacijah tuja krivda za požar izključena, na kraj dogodka pa so napotili tudi kriminaliste, ki bodo opravili preiskavo.

