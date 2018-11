Voznik je umrl na kraju nesreče. Foto: BoBo Dodaj v

V prometni nesreči umrl 28-letnik

Vozilo se je prevračalo

4. november 2018 ob 08:29,

zadnji poseg: 4. november 2018 ob 10:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo pet minut čez polnoč je na regionalni cesti med Mozirjem in Ljubnim, izven naselja Okonina, v prometni nesreči umrl 28-letni voznik osebnega vozila.

Voznik je bil v nesreči udeležen sam, nesreči pa je botrovala neprilagojena hitrost. 28-letni voznik je vozil iz smeri Radmirja proti Okonini. Ker hitrosti in načina vožnje ni prilagodil svojim vozniškim sposobnostim in lastnostim ceste, je njegovo vozilo zunaj levega preglednega ovinka bočno zdrselo po vozišču in trčilo v travnato površino, pri čemer je vozilo dvignilo v zrak, ga obrnilo na streho in nato večkrat prevrnilo, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

To je dvanajsta žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje letos, lani je v prometnih nesrečah na tem območju umrlo 16 ljudi.

G. V., G. K.