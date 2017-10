V prometnih nesrečah pri Lenartu in Vrbi umrla motorista

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V prometni nesreči pri Lenartu je umrl 70-letni motorist Foto: BoBo Dodaj v

16. oktober 2017 ob 18:18

Slovenske Gorice - MMC RTV SLO, STA

V prometnih nesrečah v okolici Lenarta in Vrbe sta umrla dva motorista.

Opoldne se je v Vrbi zgodila prometna nesreča na prehodu čez železniško progo. Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, so policisti obravnavali smrt moškega, pri katerem so našli poškodovan moped. Policisti niso našli sumljivih okoliščin, zato dogodek obravnavajo kot prometno nesrečo.

Druga prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Lenart—Trate, v bližini naselja Spodnji Žerjavci, kjer je okoli 13. ure voznik motornega kolesa trčil z osebnim avtomobilom. Pri tem je 70-letni motorist umrl na kraju nesreče. Policisti si kraj nesreče še ogledujejo.

