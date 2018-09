Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na požarišču so novomeški poklicni gasilci. Foto: BoBo Dodaj v

V Straži pri Novem mestu zagorel tovarniški objekt

Zaradi dima svetujejo zadrževanje v zaprtih prostorih

5. september 2018 ob 21:06

Novo mesto - MMC RTV SLO

Na območju nekdanje tovarne Novoles v Straži pri Novem mestu je okoli 18.30 zagorel tovarniški objekt. Po prvih ugotovitvah naj bi pri vzdrževalnih delih na strehi iskra zanetila požar.

Po neuradnih informacijah v Straži gori lakirnica. Na požarišču so novomeški poklicni gasilci. Okoliške prebivalce so pozvali, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Na Policijski upravi Novo mesto so še dodali, da bodo policisti ogled požarišča opravili v četrtek.

Štab civilne zaščite občine Straža prebivalce širše okolice Straže obvešča, naj zaradi dima zaprejo okna in naj se preventivno zadržujejo v prostorih. Ukrep velja do preklica.

B. R.