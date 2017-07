V Zalogu pri Novem mestu še gasijo tleča mesta na pogorišču

Veliko gorljivega materiala

22. julij 2017 ob 07:33,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 11:00

Novo mesto - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Gasilci so vso noč gasili še tleči požar v pogorelem objektu za predelavo odpadkov v Zalogu pri Novem mestu, a so evakuirani prebivalci iz okolice že lahko prespali na svojih domovih.



Občinski štab civilne zaščite je, potem ko so meritve pokazale, da zrak ni onesnažen z nevarnimi snovmi in da je koncentracija trdih delcev PM10 v petek zvečer padla pod dovoljeno mejo, preklical evakuacijo 38 prebivalcev iz vasi Zalog in Loke, katerih domovi so v bližini kraja požara, je za radio Slovenija poročal Jože Žura. Kljub temu, da je požar pod nadzorom, pa so vetrovi ob nizkem tlaku smrad po zažgani plastiki ponesli vse do Novega mesta, kjer so morali prebivalci še eno noč preživeti ob tesno zaprtih oknih.

Terenske meritve je izvajala tudi agencija za okolje, poroča STA. Ugotovili so, da je bila vsebnost delcev pm10 v štiriurnem povprečju na mejni vrednosti dovoljenega, ki znaša 50 miligramov na kubični meter. To pomeni, da je zrak onesnažen, a onesnaženost ni presegla dovoljene vrednosti. Glede na razvoj gašenja pa lahko pričakujejo, da se bo vsebnost omenjenih delcev še zmanjševala, še poroča agencija.

Plastični odpadki in lesni sekanci

Gasilci so tudi ponoči nadaljevali z gašenjem še tlečih mest na pogorišču, poroča Radio Slovenija. . Kot je v petek dejal vodja petkove popoldanske gasilske intervencije v Zalogu Robert Janežič, večje količine gorljivega materiala, predvsem plastične odpadke in lesne sekance, premetavajo z gradbenimi stroji in gasijo. Materiala je namreč zelo veliko, saj je ponekod naložen šest metrov na debelo, je še dejal. Pogašeni material sproti čistijo in vozijo na odlagališče.

Meritve izcedne vode s požarišča so pokazale, da je ta onesnažena, hkrati pa so meritve vode v reki Krki pokazale, da reka za zdaj ni onesnažena.

Požar gasijo od četrtka

V podjetju, ki je podružnica podjetja Ekosistemi, je zagorelo v četrtek ob približno 16. uri. Novomeški in okoliški gasilci so požar v večernih urah omejili, v petek pa so nadaljevali z intenzivnim gašenjem. Gasiti je pomagal tudi vojaški helikopter.

A. K. K., Al. Ma.