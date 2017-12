Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Po navedbah novomeških policistov so na kraju požara in v bolnišnici zdravstveni delavci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta oskrbeli 16 ljudi. Dva zaradi opeklin, ostale pa predvsem zaradi vdihavanja strupenih plinov. Foto: PGD Črnomelj/Aleksander Riznič VIDEO Poškodovani v požaru v Čr... Sorodne novice Požar zajel dom starejših občanov v Črnomlju Dodaj v

Varovanec črnomaljskega doma za ostarele, ki je v požaru dobil hude opekline, je ponoči umrl

V bolnišnični oskrbi je ostala stanovalka, ki pa ni življenjsko ogrožena

18. december 2017 ob 13:19,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

88-letni moški, ki je bil zaradi hudih opeklin, dobil jih je v požaru v domu starejših občanov v Črnomlju, prepeljan v UKC Ljubljana, je zaradi hudih poškodb umrl.

Po navedbah novomeških policistov so na kraju požara in v bolnišnici zdravstveni delavci iz Črnomlja, Metlike in Novega mesta oskrbeli 16 ljudi. Dva zaradi opeklin, druge pa predvsem zaradi vdihavanja strupenih plinov.

Kriminalisti in forenziki Nacionalnega forenzičnega laboratorija nadaljujejo ogled kraja požara in preiskavo najdenih sledi.

Po poročanju novinarja Radia Slovenija Jožeta Žure so zaradi težav z dihanjem ob vdihavanju dima zdravstveno oskrbeli več delavcev doma, ki so sodelovali pri evakuiranju oskrbovancev iz trakta. Vsi delavci pa so že v domači oskrbi.

V bolnišnični oskrbi je ostala stanovalka, ki ima sicer težave z astmo in ni življenjsko ogrožena. V domu starejših občanov so včeraj popoldne evakuirane stanovalce preselili po sobah v ustanovi. Ponoči so tudi zagotovili dodatno zdravniško pomoč, a požar večjih travm na stanovalcih ni pustil.

Ministrica na pogorišču

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak si je ogledala prizadeti trakt Doma starejših občanov Črnomelj in povedala, da pristojni vzrok požara še ugotavljajo. Nastalo je kar nekaj škode, ki jo bo treba čim prej sanirati, pri tem bo pomagala tudi država. Šlo naj bi za prvi požar v enem takšnih domov, je dodala ministrica.

Država bo kot lastnik pri sanaciji pomagala, žal pa za take primere nimajo rezerviranih interventnih sredstev. Glede na to, se bodo morali za zagotovitev denarja za sanacijo posebej dogovoriti.

Objekt je bil sicer zavarovan. Vse nadaljnje ukrepanje pa je odvisno od ocene škode, je dodala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Svojcem umrlega oskrbovanca doma, pri katerem naj bi zagorelo, pa je izrekla sožalje.

300.000 evrov škode

Zaposleni v domu so hkrati s strokovnim ogledom požarišča začeli popis škode, na podlagi tega sicer laičnega popisa pa direktorica Valerija Lekić Poljšak upa, da bodo v nekaj dneh lahko dali bolj natančno oceno. Sama škodo glede na osebne izkušnje in v primeru, da bodo morali prenoviti celoten v požaru prizadeti trakt, ocenjuje na približno 300.000 evrov.

