Vozilo se je prevrnilo v potok, voznik umrl

Nova žrtev prometne nesreče

30. december 2017 ob 08:35

Krško - MMC RTV SLO

V petek zvečer se je pri Velikem Dolu v občini Krško zgodila huda prometna nesreča. V ukleščenem vozilu je umrl voznik, sopotnika so rešili gasilci.

Nesreča se je zgodila nekaj pred 21. uro, ko je 49-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Vozilo se je večkrat prevrnilo in na koncu obstalo v potoku. Voznik je umrl na kraju nesreče.

Njegovega 67-letnega sopotnika so rešili gasilci. Reševalci so poškodovanega odpeljali v brežiško bolnišnico, gasilci pa so iz potoka izvlekli vozilo.

A. S.