Voznik šolskega avtobusa vozil pod vplivom alkohola

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo

7. september 2017 ob 15:42

Celje - MMC RTV SLO, STA

Policisti so ustavili voznika avtobusa, ki je vozil šest otrok. Odredili so mu preizkus z elektronskim alkotestom, ki je pokazal, da ima voznik 0,38 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti Policijske postaje Žalec so danes opravljali poostren nadzor nad prevozniki otrok v šolo in domov. Voznika avtobusa so ustavili v neposredni bližini ene izmed osnovnih šol v Žalcu, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Zaradi 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka so mu izdali plačilni nalog za plačilo 600 evrov globe, izrekli osem kazenskih točk in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Vse voznike, predvsem tiste, ki so odgovorni za prevoz otrok, policija znova opozarja, da alkohol in vožnja ne sodita skupaj.

