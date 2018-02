Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 39 glasov Ocenite to novico! Po cesti, na kateri je hitrost omejena na 60 km/h, naj bi motorist pripeljal s kar okoli 150 km/h. Voznik rešilca tega ni mogel predvidevati - menil je, da ima dovolj časa, da varno zavije na levo, torej še preden bo motorist zapeljal v križišče. Gre za t. i. načelo zaupanja, po katerem sme udeleženec v cestnem prometu pričakovati, da bodo vsi udeleženci spoštovali predpise oziroma jih ne bodo tako grobo kršili, kot se je zgodilo v tem primeru. Foto: MMC RTV SLO Po trčenju sta motorist in njegova sopotnica padla po tleh in obležala na vozišču. Oba sta med vožnjo uporabljala pripeto zaščitno motoristično čelado, vendar sta v nesreči utrpela tako hude poškodbe, da sta umrla na kraju nesreče. Foto: BoBo Sorodne novice Je vzrok za nesrečo na Zaloški malomarnost voznika reševalnega vozila? Trčenje z reševalnim vozilom usodno za motorista in sopotnico Dodaj v

Vozniku rešilca ni mogoče očitati krivde za nesrečo na Zaloški, motorist divjal s 150 km/h

Motorist kršil t. i. načelo zaupanja

2. februar 2018 ob 20:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Tožilstvo je odstopilo od pregona zoper voznika reševalnega vozila, udeleženega v nesreči na Zaloški cesti v Ljubljani, v kateri sta marca lani umrla 29-letni motorist in 24-letna sopotnica.

Sodna preiskava suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti ni prinesla dokazov o njegovi krivdi, poroča Dnevnik.

Po neuradnih informacijah časopisa naj bi pomembno vplivalo mnenje sodnega izvedenca cestnoprometne stroke. Ugotovil naj bi, tudi na podlagi posnetkov okoliških kamer, da je motorist, ko je s Kajuhove zapeljal na Zaloško, pospeševal hitrost. Po cesti, na kateri je hitrost omejena na 60 km/h, naj bi pripeljal s kar okoli 150 km/h.

Voznik rešilnega avtomobila tega ni mogel predvidevati - menil je, da ima dovolj časa, da varno zavije na levo, torej še preden bo motorist zapeljal v križišče.

Gre za t. i. načelo zaupanja, po katerem sme udeleženec v cestnem prometu pričakovati, da bodo vsi udeleženci spoštovali predpise oziroma jih ne bodo tako grobo kršili, kot se je zgodilo v tem primeru, še piše Dnevnik.

Voznik rešilnega avtomobila je mislil, da ima še dovolj časa

Prometna nesreča se je zgodila 29. marca lani nekaj pred 14. uro. Po ugotovitvah policistov je 34-letni voznik vozil specialno vozilo reševalne službe po Zaloški cesti v Ljubljani iz smeri Poti na Fužine proti Kajuhovi cesti.

Po skrajnem levem prometnem pasu je pri zeleni luči na semaforju zapeljal v križišče in zavil levo, pri tem pa ni spustil mimo motorja, s katerim se je s sopotnico takrat skozi križišče naravnost v nasprotni smeri pripeljal 29-letnik.

Po trčenju sta motorist in njegova sopotnica padla po tleh in obležala na vozišču. Oba sta med vožnjo uporabljala pripeto zaščitno motoristično čelado, vendar sta v nesreči utrpela tako hude poškodbe, da sta umrla na kraju nesreče. V nesreči se je lažje poškodoval še 25-letni potnik v reševalnem vozilu, ki sicer v času nesreče ni bilo na nujni vožnji.

Že ob nesreči so nekatere priče navajale, da je motorist že pred usodnim križiščem divjal, v križišče pa naj bi zapeljal z veliko hitrostjo.

Kljub temu so policisti tožilstvu poslali kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Vozniku rešilca je po tem členu kazenskega zakonika grozilo do osem let zapora. Na ljubljanskem okrožnem sodišču so uvedli sodno preiskavo, ki pa se je zdaj torej končala z odstopom od pregona.

T. H.