Vzpon na Mangart usoden za italijanskega planinca

Helikoptersko reševanje zaradi slabih razmer ni bilo mogoče

19. november 2018 ob 09:15

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Med vzponom na Mangart v občini Bovec se je v nedeljo okoli 10.30 smrtno ponesrečil italijanski planinec. Aktiviran je bil helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo gorske reševalne službe (GRS), vendar helikoptersko reševanje ni bilo mogoče zaradi slabih vremenskih razmer, so danes sporočili iz Centra za obveščanje RS.

Nato so posredovali gorski reševalci GRS-ja Bovec in ponesrečenega planinca na klasičen način prenesli do sedla pod Mangartom.

