Za 74-letnico usodne poškodbe, ki ji jih je zadal oven

S helikopterjem so jo prepeljali v UKC Maribor

10. oktober 2017 ob 17:16

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na kmetiji na Kozjem Vrhu nad Dravogradom je 74-letno lastnico kmetije okoli 9. ure napadel oven. Zaradi hudih poškodb so jo prepeljali v mariborski klinični center, kjer je kasneje umrla.

Pri ogledu kraja napada so policisti iz Radelj ob Dravi ugotovili, da je žensko okoli 9. ure napadel oven, ki je prišel iz ograde in se je po napadu vrnil k ovcam. Lastnica kmetije je v napadu dobila hude poškodbe glave in zlom reber.

Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, od tam pa s helikopterjem v mariborski klinični center, kjer je tudi umrla, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

K. T.