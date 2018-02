Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Kriminalistom so pri delu pomagali tudi bombni tehniki specialne enote policije. Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Sorodne novice Doma imel pravo orožarno Splitčan ubit v eksploziji granate Dodaj v

Za moškega usodna demontaža mine iz druge svetovne vojne

Nesreča s starim orožjem

13. februar 2018 ob 10:48

Martinja vas - MMC RTV SLO, STA

46-letni moški iz Martinje vasi na Dolenjskem, zbiratelj orožja iz obdobja druge svetovne vojne, je umrl v poskusu demontaže stare minometne mine.

Moški iz Martinje vasi je minometno mino iz druge svetovne vojne demontiral z varilnim aparatom. Varil je nosilec vžigalnika mine, kar je povzročilo eksplozijo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kovinski delci so ga tako poškodovali, da je na kraju nesreče umrl.

Moški je po ugotovitvah kriminalistov sicer zbiral orožje iz obdobja druge svetovne vojne.

Kriminalistom so pri delu pomagali tudi bombni tehniki specialne enote policije. Ti so zavarovali dele neeksplodiranih sredstev, ki so lahko še vedno nevarni. Na primernem kraju so eksplozivno telo uničili, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Al. Ma.