Za posledicami prometne nesreče v Novem mestu umrl 25-letni Makedonec

Sopotnik poškodovan

9. januar 2017 ob 13:29

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Zaradi hudih poškodb je v novomeški bolnišnici umrl 25-letni državljan Makedonije, v čigar vozilo se je v soboto zaletel opiti 24-letni francoski voznik. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Huda prometna nesreča se je zgodilo v soboto okoli 4. ure zjutraj. Takrat naj bi po prvih ugotovitvah PU-ja Novo mesto v križišču pri Šmihelskem mostu 24-letni francoski državljan pripeljal iz smeri Bršljina in brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil in tam ob rdeči luči ustavil 25-letni makedonski državljan.

Hudo poškodovanega makedonskega voznika so reševalci na kraju nesreče oživljali in ga odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb glave pozneje umrl. V nesreči se je lažje poškodoval tudi njegov 32-letni sopotnik. Pri povzročitelju nesreče, ki se ni poškodoval, so ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola.

Okoliščine policisti še preiskujejo, opitega povzročitelja nesreče pa bodo po končani preiskavi kazensko ovadili. Na novomeški policijski upravi so še dodali, da gre že za letošnjo drugo smrtno žrtev prometnih nesreč na njihovem območju. V vsej državi pa je to tretja letošnja smrtna žrtev.

