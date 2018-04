Poudarki 21-letnega napadalca bodo policisti privedli pred preiskovalnega sodnika zaradi suma poskusa uboja. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so našli nož, s katerim je 21-letnik zabodel 18-letnika in preiskujejo tudi druge sume kaznivih dejanj, povezanih z dogodkom. Foto: BoBo Sorodne novice Življenje 18-letnika po poskusu uboja na Igriški ulici v Ljubljani ogroženo Dodaj v

Zabodeni 18-letnik ni več v smrtni nevarnosti

Tako osumljenec kot žrtev sta stara znanca policije

11. april 2018 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski kriminalisti so sporočili, da življenje 18-letnega najstnika, ki ga je na Igriški ulici v Ljubljani zabodel 21-letnik, ni več ogroženo. Nagib za poskus uboj naj bi bilo maščevanje, saj je 18-letnik dva tedna pred napadom oropal prijatelja 21-letnega napadalca.

Po besedah vodje oddelka za splošno kriminaliteto na PU-ju Ljubljana Valterja Zrinskega so policijo o napadu z nožem obvestili v ponedeljek okoli 14.30. Po do zdaj zbranih informacijah se je 21-letnik, ki je zabodel 18-letnika, v središče Ljubljane pripeljal skupaj s še dvema prijateljema, in sicer potem ko ga je poklical prijatelj, da je v bližini enega izmed lokalov na Igriški ulici opazil 18-letnika. Ta naj bi mu pred 14 dnevi po predhodnih grožnjah odtujil manjšo količino denarja in marihuane.

Ko je 21-letnik prišel do prijatelja, mu je ta 18-letnika tudi pokazal. Stopil je do njega in ga vrgel po tleh. Vnel se je prepir. Eden izmed prijateljev je nato 21-letniku iz avtomobila prinesel nož, s katerim je 18-letnika zabodel v predel prsi in ga porezal po roki. 18-letnika so reševalci prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer je bil nekaj časa v smrtni nevarnosti.

Oba sta stara znanca policije

Po dogodku so se 21-letnik in njegovi trije prijatelji odpeljali s kraja, nož pa skrili v gozd v Mostecu. Tega so policisti pozneje našli, prav tako so odkrili vozilo ter 21-letnika in njegove prijatelje. Pri tem se je eden izmed njih policistom uprl, kar policija obravnava kot sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. 21-letniku so odvzeli prostost in naj bi ga še danes privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja poskusa uboja.

Gre za starega znanca policije, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi nasilništva. Stari znanec policije je tudi zabodeni 18-letnik, je na novinarski konferenci povedal Zrinski.

L. L.