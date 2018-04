Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Incident se je zgodil v središču prestolnice. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v

Življenje 18-letnika po poskusu uboja na Igriški ulici v Ljubljani ogroženo

Več ugotovitev v sredo

10. april 2018 ob 11:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski kriminalisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega poskusa uboja na Igriški ulici v Ljubljani. Žrtev, 18-letni moški, je še vedno v zdravstveni oskrbi, njegovo življenje je ogroženo.



Po doslej zbranih obvestilih je okoli 14.30 prišlo do spora, v katerem je 21-letnik zabodel 18-letnika. Policisti so 21-letnika, ki je s kraja zbežal z osebnim avtomobilom, kmalu po dogodku izsledili in prijeli, ko je bil v skupini več ljudi. V nadaljevanju pa so mu zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja odvzeli prostost. Druge so izpustili.

18-letnik je še vedno v zdravstveni oskrbi, njegovo življenje pa je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zaradi nadaljevanja dejavnosti policistov in kriminalistov več informacij ta trenutek ne morejo posredovati. Javnost pa bodo z ugotovitvami preiskave seznanili predvidoma v sredo, so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Al. Ma.