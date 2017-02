Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vzroki za požar niso znani (slika je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zagorelo letalo v hangarju Adrie Tehnika

Dva delavca lažje poškodovana

3. februar 2017 ob 10:21

Brnik - MMC RTV SLO/STA

Ponoči je izbruhnil požar na letalu v hangarju Adrie tehnika na Zgornjem Brniku. V požaru sta bila dva delavca lažje poškodovana, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Zaposleni so požar pogasili sami, gasilci Aerodroma Ljubljana pa so nato s termokamero pregledali prostore in jih prezračili. Poškodovana delavca, ki sta dobila lažje opekline, so odpeljali reševalci, so še zapisali. Vzrokov za požar niso navedli.

A. Č.