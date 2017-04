Zagovorniki pri Istrabenzu očitajo pritiske. Tožilec: Tako zgodbo poslušamo že 7 let.

Višje sodišče danes ni odločalo, sodbo bo sporočilo pisno

11. april 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 11. april 2017 ob 15:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na višjem sodišču v Ljubljani je potekala javna seja v zadevi Istrabenz. Zagovorniki obsojenih so podali pritožbe na sodbo prvostopenjskega sodišča, tožilstvo pa pričakuje potrditev obsodilne sodbe.

Zadeva Istrabenz se je tako pred zastaranjem že drugič vrnila na višje sodišče v Ljubljani. Deset let po preprodaji 7,3-odstotnega deleža Istrabenza je bil nekdanji predsednik uprave te družbe Igor Bavčar že drugič obsojen na zapor - vendar nazadnje le za pranje denarja, ne pa tudi za zlorabo položaja.

Bavčarju je ljubljansko okrožno sodišče v ponovnem sojenju izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo Sušinskega pa na dve leti. Seje sta se danes udeležila Bavčar in Kristijan Sušinski, Nastje pa na sodišče ni bilo.

Zagovorniki poudarjali kršitev pravic

Bavčarjev zagovornik Janez Koščak je v pritožbi sicer poudaril, da je bilo njegovi stranki med sojenjem kršenih več pravic zakonskih in ustavnih pravic. Med drugim je poudaril, da sodišče po imenovanju prejšnjega Bavčarjevega zagovornika Marka Bošnjaka za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice novi obrambi ni omogočilo, da se na sojenje pripravi.

Kljub izrecni prošnji za preložitev obravnave jo je namreč sodišče izpeljalo takoj za tem, ko je Bavčar ostal brez odvetnika, je dejal Koščak.

Prav tako je bila po njegovem mnenju sporna zahteva glavne sodnice, da je sodni senat sestavljen iz sodnikov, ki imajo ekonomska znanja. Zagovornik Nastje Sušinskega Luka Podjed je pojasnil, da je bila tako obtoženim kršena pravica do naravnega sodnika.

Očitki o političnih pritiskih

Koščak je izpostavil tudi politične pritiske, ki so spremljali proces. Med drugim je spomnil na izjave pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča, da bo osebno poskrbel, da bo sodba v tej zadevi pravnomočna, v primeru zastaranja pa bodo letele glave.

Bavčar je medtem dejal, da se v politične pritiske ne bo spuščal, saj so ti jasni od samega začetka tega postopka. V celoti se je skliceval na vsebino zagovora, ki jo je podal njegov odvetnik, se je pa še sam zavzel za oprostilno sodbo.

Politične pritiske pa je poudarila tudi zagovornica Kristijana Sušinskega Varja Holec, ki je dejala, da je s takšnimi izjavami izvršna oblast izkazala nezaupanje do sodne veje oblasti.

Zagovorniki so zavrnili tudi očitke, da naj bi želeli obtoženi prikrivati denarne transakcije. Koščak je poudaril, da vsako premikanje denarja na transakcijskih računih še ne pomeni pranja denarja. Tudi Podjed je poudaril, da njegova stranka ni imela nobenega namena prikrivanja transakcij. Vse se je dogajalo med bankami v Sloveniji in denar ni prestopil meja države, je dejal.

Koščak je dodal, da vsak "razumen človek" ve, da se sredstva na transakcijskih računih lahko predmet nadzora in da banke ob določeni vsoti morajo obveščati urad za preprečevanje pranja denarja.

Glede odločitve na prvi stopnji je menil, da sodišče izvedlo "salto mortale", saj je na podlagi istega dokaznega postopka Bavčarja oprostilo v delu, ki se nanaša na napeljevanje k zlorabi položaja, obenem pa ga z istimi dokazi obsodilo pranja denarja.

Tožilstvo: Tako zgodbo poslušamo že sedem let

Tožilec Jože Kozina je po koncu seje poudaril, da takšno zgodbo poslušamo že sedem let. "Jaz pričakujem, da je sodba prvostopenjskega sodišča zadostila vsem pomanjkljivostim, ki jih je v zvezi z obrazložitvijo ugotovilo vrhovno sodišče. Pričakujem potrditev obsodilne sodbe," je dejal.

Ob tem je Kozina poudaril, da bi obtoženi, če bi šlo za zakonit posel, to naredili na transparenten način in ne bi vključevali nobenih fiktivnih družb.

Bavčar še ni bil za zapahi

Zadeva Istrabenz ima dolgo brado, je za Radio Slovenija poročala Jolanda Lebar.

Igor Bavčar je bil zaradi pranja denarja in napeljevanja k zlorabi položaja prvič obsojen leta 2013, in sicer na sedem let zapora. A za zapahi doslej še ni bil. Tik pred začetkom prestajanja zapora je šel na nujno operacijo srca, prestajanja zaporu so mu zaradi hudih zdravstvenih težav večkrat odložili. Dokončno pa odločitev vrhovnega sodišča, ki je na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti razveljavilo del sodbe.

Bavčar je bil pranja denarja obsojen tudi na ponovljenem sojenju, oproščen pa je bil napeljevanja k zlorabi položaja - tudi zato drugi dve leti manj zapora. Zadeva je zdaj pred višjimi sodniki. Grozi ji tudi zastaranje.

T. H.