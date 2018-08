Zaradi izgubljene Američanke stekla obsežna iskalna akcija policistov in gorskih reševalcev

Turisti zaradi nepoznavaja terena večkrat v težavah

31. avgust 2018 ob 11:10

Kranj - MMC RTV SLO

Policisti in gorski reševalci znova opozarjajo na premišljena dejanja v gorah, ljudi pa pozivajo, naj si izberejo poti, primerne svojim sposobnostim.

"Če ne veš kam greš, ne hodi tja ali pa si zagotovi pomoč gorskih vodnikov. Če hodiš v dvoje, hodi skupaj in se prilagajaj slabšemu. Telefon v gorah ti ne pomaga, če ne moreš klicati. Brezžičnega omrežja v gorah ni, razen morda na nekaterih planinskih postojankah. Vse to in še več so samo osnove. Upoštevajte jih! Apeliramo tudi na stanodajalce in ostale, ki dajejo nasvete tujcem," so opozorili na kranjski policijski upravi.

Takšna opozorila in nasvete bi morali upoštevati tudi turisti, saj se ravno ti zaradi nepoznavanja terena večkrat znajdejo v težavah. To je na lastni koži v četrtek izkusila tudi ameriška državljanka, ki se je med vzpenjanjem proti Jalovški škrbini izgubila.

Mobilni telefon vam pogosto ne bo pomagal

Kranjski policisti so sporočili, da se je Američanka na poti proti Jalovški škrbini razšla s Čehinjo. Ta je zaradi boljše fizične pripravljenosti odšla naprej, z Američanko pa naj bi se kasneje dobili na dogovorjenem mestu. Ker Američanke v razumnem času ni bilo na dogovorjenem razpotju, se je Čehinja po isti poti začela vračati in jo iskala, vendar je ni našla. V Tamarju je okoli 14. ure prijavila izginotje. Telefon Američanke pa ni bil dosegljiv.

Policija je takoj sprožila iskalno akcijo s helikopterjem in gorskimi reševalci. Policisti so preverjali planinske postojanke in med planinci iskali informacije, če jo je kdo videl, policijski helikopter je večje in zahtevno območje pregledoval iz zraka, gorski reševalci pa so jo iskali na več različnih poteh in preverjali vpisne knjige na vrhovih.

Sledi o Američanki ni bilo, vse do okoli 19. ure, ko je policiste poklicala oskrbnica zavetišča pod Špičkom v Julijcih in sporočila, da se je pogrešana zglasila v koči.

Policisti so z njo že opravili razgovor in ugotovili, da sta bili planinki slabo dogovorjeni, kam sploh gresta. Zato sta šli na enem od razpotij vsaka v svojo smer in se zgrešili. Američanka poti ni poznala, med tavanjem po območju pa je do zavetišča zvečer prišla čisto po srečnem naključju.

Policisti so ob tem spomnili, da takšna dejanja planincev povzročijo vihar aktivnosti, saj vsako izginotje v gorah obravnavajo pod predpostavko, da se je nekomu zgodilo nekaj resnega. Ker so aktivnosti zelo zahtevne, policija ljudi, ki se podajo v gore, opozarja na premišljena dejanja, med planinci pa bi si želela tudi več razuma.

Sa. J.