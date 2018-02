Zaradi julijske smrtne nezgode v Luki ovadena dva človeka

Grozi jima do osem let zapora

1. februar 2018 ob 11:11,

zadnji poseg: 1. februar 2018 ob 11:27

Koper - MMC RTV SLO, STA

Kriminalisti so zaradi delovne nezgode, ki se je na območju Luke Koper zgodila julija lani in zaradi katere je umrl delavec, na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dva človeka zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Zaradi nesreče, ko je delavca med prekladanjem tovora v skladišču ladje zadel grabilec luškega dvigala in ga do smrti poškodoval, sta ovadena 48-letni državljan Slovenije in 59-letni državljan BiH-a, so še pojasnili koprski policisti in dodali, da je za navedeno kaznivo dejanje zagrožena kazen zapora do osmih let.

V julijski nesreči je bil kot žerjavovodja udeležen tudi sindikalist Mladen Jovičić, proti kateremu je uprava Luke Koper prejšnji teden začela postopek izredne odpovedi delovnega razmerja, nato pa postopek ustavila in napovedala izpodbijanje zadnje delavčeve pogodbe o zaposlitvi na sodišču.

Jovičić se je na ovadbo odzval s kratkim sporočilom za javnost, v katerem je zapisal: "Policijska prijava je del pričakovanega in običajnega postopka. V nobenem primeru ne kaže na obstoj krivde, sodni postopek pa še ni uveden. Ni treba biti presenečen, da je policija o tem obvestila javnost prav danes, dan po včerajšnji televizijski oddaji, kjer so bili močno razkriti politični vplivi na Luko Koper, s čimer tudi priznavajo nečiste namene za Luko Koper."

Poročilo Jovičića povečini opralo krivde

Končno poročilo o smrtni nesreči pristaniškega delavca, ki ga je na začetku januarja izdala služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov, je Jovičića v večjem delu opralo krivde. Kot neposredne vzroke za nesrečo je poročilo namreč navedlo to, da umrli delavec ni upošteval navodil, da njegova prisotnost v skladišču ni bila potrebna in da se je samovoljno, brez dovoljenja spustil v ladijsko skladišče, o čemer prav tako ni nikogar obvestil.

Med neposrednimi vzroki za nesrečo je poročilo sicer navedlo tudi pomanjkanje medsebojnega obveščanja ter zajemanje tovora brez asistence signalista, čeprav se je zajemanje tovora opravljalo v delu skladišča, ki je bil v mrtvem kotu upravljavca obalnega dvigala.

T. K. B.