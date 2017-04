Zimmermann proti Eugeniji Carl vložil odškodninsko tožbo v Italiji

Zimmermann kazensko ovaden

22. april 2017 ob 17:37

Trst - MMC RTV SLO/STA

Zdravnik Janez Zimmermann je zaradi poročanja o njegovem delu proti RTV Slovenija in novinarki Eugeniji Carl 12. aprila na sodišču v Trstu vložil odškodninsko tožbo.

Odvetnik Carlo Primosig je v izjavi za medije zapisal, da sta prvi program TV Slovenija in Eugenija Carl Janeza Zimmermanna "obravnavala v približno tridesetih televizijskih oddajah ter ga javnosti neupravičeno predstavila kot 'mazaškega zdravnika', 'mazača, pogoltnega na denar' ter s podobnimi vzdevki".

Kot je dodal, je "vsesplošna medijska gonja" trajala od konca maja 2016 do marca 2017, v Italiji sta dogajanje povzemala časopisa Primorski Dnevnik in Il Piccolo.

Zimmermann s tožbo zahteva povračilo "premoženjske in nepremoženjske škode, ki jo je utrpel zaradi obrekovanja medijev in njihovih neresničnih zatrjevanj, vključno z objavo sodbe", je še zapisal odvetnik.

TV Slovenija je maja lani poročala, da naj bi Zimmermann množično opravljal operacije krčnih žil, pri čemer naj ne bi obstajale indikacije zanje, pa tudi posegi naj bi bili opravljeni v neustreznih prostorih in nestrokovno. Zimmermann je takšne navedbe zanikal.

Kaznivo dejanje je kmalu po izbruhu afere Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanila ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, oktobra pa so koprski kriminalisti Zimmermanna tudi ovadili, in sicer zaradi suma 18 kaznivih dejanj. Konec januarja letos je Zimmermann prišel na piransko sodišče, kamor je bil povabljen zaradi očitkov o malomarnem zdravljenju. Po kazenskem zakoniku je za zdravnika, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke ter tako povzroči poslabšanje zdravja, zagrožen zapor do treh let.

Izstop iz slovenske zdravniške zbornice

Zimmermann je že septembra lani obvestil Zdravniško zbornico Slovenije, da izstopa iz njenega članstva, zbornica ga je na podlagi tega izbrisala iz registra zdravnikov. Zbornica je kljub temu izvedla izredni strokovni nadzor zaradi domnevno spornih operacij krčnih žil. Nadzor je po poročanju TV Slovenija ugotovil nestrokovno zdravljenje in zavajanje bolnikov o operativni metodi, poleg tega naj bi obstajali številni nepojasnjeni sumljivi primeri, zbornica pa je tudi sklenila o vsem obvestiti italijansko zdravniško zbornico.

Al. Ma.