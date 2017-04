Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Napadalca nista bila poškodovana, eden od policistov pa je utrpel več ran po glavi, obrazu in drugih delih telesa. Foto: BoBo Sorodne novice Policist v samoobrambi izstrelil opozorilni strel Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znane okoliščine, v katerih je policist v Tržiču sprožil opozorilni strel

Incident v Tržiču pojasnjen

25. april 2017 ob 12:04

Tržič - MMC RTV SLO/STA

Kranjska policijska uprava je natančneje pojasnila okoliščine incidenta, ki se je zgodil 17. aprila v Tržiču, ko je policist iz pištole sprožil opozorilni strel.

Policija je ugotovila, da so se policijska pooblastila v postopku stopnjevala od najmilejših do strožjih, za izvedbo vseh ukrepov oziroma prisilnih sredstev pa je imel policist podlago v zakonu.

Pojasnili so, da se je prvi izmed osumljencev policistoma uprl v popolnoma rutinskem postopku ugotavljanja identitete. Njegova dejanja so v zelo kratkem času stopnjevala iz nedostojnega in drznega vedenja do odrivanja enega od policistov in udarcev. Policista sta zato uporabila plinski razpršilec. Proti osumljencu ga je naprej uporabil eden, potem pa oba policista. Kljub temu je osumljenec policista uspel lažje poškodovati, po dejanju pa je s kraja pobegnil.

Osumljenec se je vrnil z drugim napadalcem

Potem ko je osumljenec pobegnil, je poškodovani policist zaprosil za zdravniško pomoč. Medtem ko je zdravnica v reševalnem vozilu oskrbovala drugega policista, je prvi poškodovani policist sedel v službenem vozilu, osumljenec pa se je na prizorišče vrnil v spremstvu drugega napadalca.

Oba sta zelo hitro obstopila policijski avtomobil in policista v službenem vozilu silovito napadla, mu grozila, da ga bosta ubila, vmes pa sta ga vlekla iz avtomobila. Policist se je udarcev sprva poskušal urbaniti s telesno silo, ko pa je videl, da uvidel, da je ogroženo njegovo življenje in da napada drugače ne more odvrniti je po opozorilu, da bo streljal, v edino možno varno smer izstrelil opozorilni strel. Po izstreljenem opozorilnem strelu sta napadalca pobegnila.

Policista napadla iz maščevanja

Glede na zbrana obvestila sta osumljenca policista napadla iz maščevanja, trdila sta namreč, da je bil v prvem delu policijskega postopka, ko sta policista uporabila razpršilec, poškodovan tudi otrok, s katerim je bil osumljenec takrat na kraju.

Komisija policije je pojasnila, da je policista plinskega razpršilca nista uporabila proti otroku, pač pa proti osumljencu, a policisti dopuščajo možnost, da zaradi hlapenja dražilne snovi ali vpliva vetra pride do lažjega draženja oči ljudi, ki so se nahajali v bližini.

Oba osumljenca so po dogodku prijeli v neposredni bližini, ju pridržali in s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico, ki je zanju odredila hišni pripor.

Sa. J.