Ali bosta slovenska kmeta res kriva za propad britanskega avto-moto športa?

Velika Britanija razmišlja o obveznem zavarovanju vseh motornih vozil; V Sloveniji se ne pripravlja nič novega

20. januar 2017 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Javnost v Veliki Britaniji je precej razburil predlog nove zakonodaje, po kateri bi morali zavarovati vsa vozila, ki jih poganja motor. Vzrok je razsodba sodišča EU-ja v primeru Damijan Vnuk proti Zavarovalnici Triglav.

"Hvala bogu,da smo izglasovali, da zapustimo Evropsko unijo," je v svoji kolumni, objavljeni v londonskemu časniku The Telegraph, zapisal britanski zunanji minister Boris Johnson, ki je bil eden od glavnih protagonistov brexita. Obregnil se je ob evropsko zakonodajo na področju zavarovanja motornih vozil in sprememb, ki se obetajo.

Velika Britanija se precej obira pri odhodu iz EU-ja. Zato dokler tega ne stori, zanjo veljajo evropske direktive, ki so se jih domislili v Bruslju. Britansko ministrstvo za transport je decembra objavilo predlog nove zakonodaje zavarovanja motornih vozil, z različnim predlogi, od mehkejših verzij do najbolj drastičnih.

Po najbolj rigorozni verziji naj bi v prihodnje morali v Veliki Britaniji, zaradi zahtev EU-ja, zavarovati vsa motorna vozil brez izjem. Tudi, če se ne vozijo po javnih cestah, kot npr. električni vozički na golf igriščih ali najrazličnejša dirkalna vozila, s katerimi tekmujejo oz. z njimi trenirajo profesionalni vozniki zgolj na dirkalnih stezah.

Med motornimi vozili, ki bi jih morali zavarovati pa so našteta tudi najrazličnejša novodobna vozila na električni pogon, od skuterjev, segwayjev do električnih koles. Johnsona je zmotilo, da bi moral obvezno, tako kot avto, zavarovati svoj štirikolesnik, ki ga je uporabljal zgolj za vožnjo po zasebnem zemljišču.

Tožba proti največji slovenski zavarovalnici

Posredna krivca za morebitno zavarovanje vseh mogočih motornih vozil na področju EU-ja sta dva slovenska kmeta. Leta 2007 je Damijan Vnuk pomagal pri spravilu sena na podstrešje skednja. Voznik traktorja pa je pri vzvratni vožnji na dvorišču kmetije s prikolico zadel lestev, na kateri je bil Vnuk, ki je padel z lestve in se poškodoval.

Vnuk je nato zoper Zavarovalnico Triglav, pri kateri je imel lastnik traktorja sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, vložil tožbo za plačilo 15.944 evrov odškodnine za nepremoženjsko škodo, skupaj z zamudnimi obrestmi. Slovenska sodišča so mu tožbeno zahtevo zavrnila, češ da zavarovanje krije le škodo, ki nastane pri uporabi traktorja kot prevoznega sredstva (pri vožnji), ne pa tudi pri uporabi traktorja kot delovnega stroja.

Po izgubljenih tožbah na prvostopenjskem in pritožbenemu sodišču, se je obrnil še na vrhovno sodišče, ki je nato Sodišče Evropske unije zaprosilo za informacijo, ali v evropski direktivi, ki pokriva motorna zavarovanja "uporaba vozil" upošteva tudi premik s traktorjem na dvorišču kmetije za prestavitev prikolice tega traktorja v skedenj.

Sodišče EU-ja je kasneje odločilo, da traktor ustreza v direktivi uporabljenemu pojmu vozilo, in sicer ne glede na vrsto uporabe. Za traktor s prikolico obveznost zavarovanja civilne odgovornosti velja le, če je ni izrecno oproščen. Slovenija pa omenjene obveznosti ni oprostila nobene vrste vozil.

Vse članice morajo spoštovati odločitev sodišča EU-ja

Sklep Sodišča EU-ja v primeru Vnuk proti Zavarovalnici Triglav morajo upoštevati v svoji zakonodaji vse članice EU-ja oz. so jo morale dopolniti v dvoletnemu roku. Trenutno direktivo, ki ureja motorna zavarovanja, so si namreč članice EU-ja razlagale precej po svoje oz. so zakonodaje glede zavarovanj motornih vozil po državah EU-ja, kljub evropski regulativi, precej različne. Med tistimi, ki morajo svojo zakonodajo dopolniti je tudi Velika Britanija. Tam je obvezno zavarovanje velja le za motorna vozila, ki so namenjena za uporabo na cestah oz. na javnih površinah.

Zato so se tik pred novim letom, ko je v javnost prišel dokument britanskega ministrstva za transport glede predlogov sprememb, v medijih pojavili bombastični naslovi v stilu "kako bo slovenski kmet zaustavil avto-moto dirke," saj so med potencialnimi vozili, ki bi jih bilo potrebno po novem zavarovati, tudi viličarji, dirkalniki in kosilnice, ki se jih upravlja sede. Glede na odločitev sodišča EU-ja, bi lahko morebitne žrtve nesreč z omenjenimi vozili, lahko tožile tudi državo, ker se ni držala pravil evropske direktive.

Evropska unija naj bi sicer v prihodnosti sprejela novo direktivo glede zavarovanj motornih vozil, ki naj bi bolj jasno določala, katera vozila je potrebno zavarovati. Urediti bo potrebno tudi status samovozečih, t.i. avtonomnih vozil. Po pisanju britanskih medijev naj bi se Velika Britanija do marca posvetovala in nato sprejela odločitev, katera vsa motorna vozila je potrebno zavarovati.

V Sloveniji nič novega

In kaj se dogaja v Sloveniji glede odločitve sodišča EU v slovenskem sporu glede motornih zavarovanj? Pravzaprav nič. Na naša vprašanja, ali se pripravlja kakšno novo obvezno zavarovanje, so nas na ministrstvu za infrastrukturo, v okvir katerega sodi prometni resor, preusmerili na finančno ministrstvo, ki je pristojno za zakonodajo na področju zavarovalništva.

Na finančnem ministrstvu pa so nam na kratko pojasnili, da o spremembah glede obveznega zavarovanja motornih vozil zaenkrat ne razmišljajo in tudi nimajo nobenih predlogov. Kar pa se tiče sodbe ECJ-ja pa poudarjajo, da so pač slovenska sodišča vezana na razlago iz sodbe Vnuk.

Zadnja sprememba na področju zavarovanja motornih vozil v Sloveniji se je zgodila lani v začetku jeseni. Vsi mopedi, tudi tisti, ki zmorejo hitrosti do 25 kilometrov na uro, morajo biti registrirani, z opravljenim tehničnim pregledom ter zavarovani. Kolesa s pomožnim motorjem ostajajo le še električna kolesa. Pa čeprav, vsaj tista dražja in tehnično bolj dovršena, dosegajo hitrosti večje od marsikaterega, po novem registriranega mopeda. Recimo 40 km/h po ravnini.

G. C.