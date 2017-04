Avstrija namerava znižati otroške dodatke za tuje delavce

Slovenija bi izgubila pet milijonov evrov

17. april 2017 ob 14:10

Dunaj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Avstrijska vlada je tik pred sprejetjem predloga, da bi se višina otroškega dodatka za tuje delavce v Avstriji, torej tudi za slovenske, znižala na raven življenjskih stroškov držav, iz katerih prihajajo.

Slovenija bi posledično izgubila okoli pet milijonov evrov, Madžarska pa je Avstriji že zagrozila z gospodarskimi sankcijami.

Višina otroških dodatkov bi se na letni ravni za slovenske otroke staršev, ki delajo v Avstriji, znižala s 17 milijonov evrov na 13 milijonov. Mesečno povprečno prejmejo, podatki so iz leta 2015, 114 evrov, avstrijski otroci pa primerjalno 150 evrov. "Imava dva otroka in dobivava otroški dodatek, oba skupaj 362 evrov. Gre za fiksen znesek, neodvisen od plače," je dejal v Avstriji zaposleni Herman Novak iz Rogaške Slatine.

Avstrija je v Bruslju že poskušala doseči znižanje otroških dodatkov, a je to Evropska komisija zatrla v kali. Enake dolžnosti, enake pravice. A avstrijska vlada ni zadovoljna in pripravlja nov napad na pravice tujih delavcev. Kaj bi to pomenilo za družine zaposlenih v Avstriji?

"Z ženo sva vedno gledala, da se ta denar porablja za otroke, malenkost bi se poznalo, a neka tragedija se iz tega ne bi razvila," je posledice predlaganega avstrijskega zakona komentiral Novak.

Na tak način bi Avstrija prihranila okoli 100 milijonov evrov. Največ škode bo to povzročilo madžarskim delavcem, okoli 30 milijonov. Madžarski premier Viktor Orban je že protestiral in napovedal boj za otroške dodatke na evropski ravni. Slovenski delavci pravijo, da bodo premislili, ali bodo sploh še delali v Avstriji.

VIDEO Avstrija niža otroške dodatke za tuje delavce

G. K., Petra Kos Gnamuš, TV Slovenija