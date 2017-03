Avstrija želi izstopiti iz programa premeščanja beguncev

Počakali bodo na odziv Bruslja

28. marec 2017 ob 14:47

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijski kancler Christian Kern je izjavil, da želi Avstrija brez večjih konfrontacij izstopiti iz EU-programa za premeščanje beguncev. To je v ponedeljek napovedal že obrambni minister Hans Peter Doskozil, Kern pa je zdaj potrdil, da preučujejo pravne pogoje, kako bi to lahko izvedli s čim manj napetosti.

"Preučujemo, ali bi lahko dobili izjemo ali odlog glede izvajanja tega programa," je izjavil Kern in napovedal, da bo v Bruselj poslal pisno prošnjo za to. Pričakuje, da bo Bruselj prižgal zeleno luč. Če je ne bo, pa ne nameravajo tvegati, da bi Evropska komisija proti Dunaju sprožila kak postopek. "Nismo provokatorji," je dejal.

Program EU-ja, s katerim naj bi iz Italije in Grčije v druge članice Unije premestili 160.000 beguncev, je načeloma pameten ukrep, je dejal Kern in se zavzel za izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti. Vendar pa je Avstrija svoje obveznosti od začetka prebežniške krize že več kot izpolnila, je dodal. Predlagal je celo, da bi države, ki so do zdaj sprejele le peščico beguncev, prevzele tudi breme Avstrije.

V Bruslju brez razumevanja

A v Bruslju za zdaj ne kažejo razumevanja za avstrijske načrte. Kot je opozorila tiskovna predstavnica komisije Natasha Bertaud, mora Avstrija sprejeti dogovor o premeščanju beguncev spoštovati, ali pa se bo soočila s posledicami.

Avstriji zaradi obremenitve s prosilci za azil lani ni bilo treba sodelovati v omenjenem programu, letos pa bi že morala. V skladu s kvotami, ki jih določa ta program, bi morala Avstrija sprejeti še okoli 2.000 beguncev. Avstrija je v letu 2015 sprejela 90.000 beguncev, zaradi česar je bila do konca leta 2016 izvzeta iz evropske prerazporeditvene sheme. "Zdaj pa se pričakuje, da bo Avstrija izpolnila svoje pravne obveznosti v skladu z odločitvijo sveta in začela sprejemati begunce," je še dejala Bertaudova.

Kot je že v ponedeljek izpostavil Doskozil, statistični podatki kažejo, da je bila Italija leta 2015 in 2016 manj obremenjena kot Avstrija. Na milijon prebivalcev je bilo v Avstriji 4.587 prošenj za azil, v Italiji 1998, je dejal.

Program za premestitev je bil sklenjen leta 2015 po načelu solidarnosti in pravične razporeditve v članicah EU-ja. Pri sprejetju programa se je EU zanašal na veljavno dublinsko uredbo in predpostavko, da ljudi ne tihotapijo. "To pa ne drži," je še dejal Doskozil in opozoril, da so tisti prebežniki, ki bi morali biti v Italiji, v procesu obravnave prošnje za azil v Avstriji, kar kaže na nezakonito potovanje iz ene države v drugo.

